MotoGP, GP Emilia Romagna 2020: classifica FP3 e qualificati per la Q2. Bagnaia il più veloce, Valentino Rossi nella top-10, Dovizioso in Q1

E’ andata in scena la FP3 del GP di Emilia Romagna, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Misano le squadre lavoreranno alacremente per trovare la giusta messa a punto in vista del time-attack odierno e della gara di domani soprattutto. Francesco “Pecco” Bagnaia è stato il migliore della FP3 e del combinato con il crono di 1’31″127 a precedere di 58 millesimi Maverick Vinales (Yamaha Factory) e di 232 il francese Fabio Quartararo (Yamaha Petronas). Nel terzo turno ottime le prestazioni anche di Franco Morbidelli quarto a 0″302, dello spagnolo della Suzuki Joan Mir (+0″499) quinto e di Valentino Rossi (+0″553) sesto. Fuori invece dalla Q2 Andrea Dovizioso che ha concluso 13° nella FP3 e distante dal crono di Bagnaia 767 millesimi.

RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP EMILIA ROMAGNA 2020 MOTOGP

10.51 La classifica combinata delle prove libere:

1 63 F.BAGNAIA ITA Pramac Racing DUCATI 1’32.410 12 1’32.138 11 1’31.127 13

2 12 M.VIÑALES SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.589 18 0.058 0.058 1’31.669 20 1’31.185 19

3 20 F.QUARTARARO FRA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.721 20 0.232 0.174 1’31.644 23 1’31.359 20

4 21 F.MORBIDELLI ITA Petronas Yamaha SRT YAMAHA 1’31.811 18 0.302 0.070 1’32.307 19 1’31.429 20

5 36 J.MIR SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’31.926 12 0.499 0.197 1’32.126 19 1’31.626 22

6 33 B.BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’32.611 16 0.501 0.002 1’31.628 19 1’31.860 21

7 30 T.NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 1’32.102 19 0.503 0.002 1’31.630 17 1’31.753 15

8 46 V.ROSSI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1’32.832 10 0.553 0.050 1’32.263 19 1’31.680 21

9 44 P.ESPARGARO SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1’31.841 18 0.572 0.019 1’31.699 15 1’31.962 12

10 9 D.PETRUCCI ITA Ducati Team DUCATI 1’32.435 18 0.574 0.002 1’31.973 20 1’31.701 19

11 43 J.MILLER AUS Pramac Racing DUCATI 1’32.627 11 0.633 0.059 1’32.279 21 1’31.760 17

12 5 J.ZARCO FRA Esponsorama Racing DUCATI 1’32.170 18 0.699 0.066 1’32.072 20 1’31.826 21

13 41 A.ESPARGARO SPA Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’32.185 15 0.763 0.064 1’32.339 16 1’31.890 15

14 4 A.DOVIZIOSO ITA Ducati Team DUCATI 1’32.152 15 0.767 0.004 1’32.692 14 1’31.894 21

15 88 M.OLIVEIRA POR Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’31.965 18 0.838 0.071 1’32.032 18 1’32.260 14

16 27 I.LECUONA SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 1’33.183 11 1.102 0.264 1’32.238 19 1’32.229 13

17 42 A.RINS SPA Team SUZUKI ECSTAR SUZUKI 1’32.634 18 1.165 0.063 1’32.407 17 1’32.292 19

18 73 A.MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 1’32.437 21 1.242 0.077 1’32.369 21 1’32.378 16

19 53 T.RABAT SPA Esponsorama Racing DUCATI 1’33.496 19 1.661 0.419 1’32.788 22 1’33.048 19

20 38 B.SMITH GBR Aprilia Racing Team Gresini APRILIA 1’33.101 21 1.789 0.128

I QUALIFICATI ALLA Q2

Francesco Bagnaia (Ducati Pramac)

Maverick Vinales (Yamaha)

Fabio Quartararo (Yamaha Petronas)

Franco Morbidelli (Yamaha Petronas)

Joan Mir (Suzuki)

Brad Binder (Ktm)

Takaaki Nakagami (Honda LCR)

Valentino Rossi (Yamaha)

Pol Espargarò (Ktm)

Danilo Petrucci (Ducati)

Foto: Hazrin CRIC / Shutterstock.com