MotoGP, Franco Morbidelli: “Non mi sento ancora completamente in forma, oggi non è andata così male”

Si preannuncia una domenica in salita rispetto a sette giorni fa per Franco Morbidelli, che quest’oggi ha concluso in ottava posizione le qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna e della Riviera di Rimini 2020, settimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Il romano di Yamaha Petronas non ha brillato particolarmente dovendosi accontentare della terza fila sulla griglia di partenza in vista della gara di domani, in cui sarà quasi impossibile bissare il successo ottenuto sempre a Misano nell’ultimo GP di San Marino. Il ritmo dell’italo-brasiliano è molto buono, ma non sarà semplice andare a prendersi un posto sul podio considerando la presenza nelle posizioni di vertice di Quartararo, Vinales e Bagnaia.

“Oggi non è andata così male. Mi sento meglio di ieri, ma non sono ancora al 100% quindi mi sono dovuto gestire nelle sessioni di oggi – ha spiegato Morbidelli al sito ufficiale del Team Petronas dopo le prove ufficiali – In qualifica non mi sentivo come se avessi l’energia per poter attaccare come avrei voluto, ma cercherò di riposare ancora un po’ per essere il più preparato possibile per la gara. Il ritmo non sembra male, ma dobbiamo ancora decidere quali gomme usare. Penso che la gara di domani sarà più impegnativa rispetto a domenica scorsa. Sono stato male tutta la settimana, ho perso un giorno di test e non mi sento ancora completamente in forma. Il divario tra molti piloti è davvero stretto, quindi penso che sarà una gara equilibrata“.

Foto: Lapresse