MotoGP oggi, GP Emilia Romagna 2020: orario gara, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Oggi, domenica 20 settembre, andrà in scena il GP dell’Emilia Romagna, round del Mondiale 2020 di MotoGP. Sul tracciato di Misano i piloti si sfideranno per centrare il bersaglio grosso e fare la differenza.

Sarà Maverick Vinales (Yamaha) a partire dalla pole position, proprio come avvenuto settimana scorsa. Cionondimeno, per quanto velocissimo sul giro secco, lo spagnolo ha destato molte perplessità in merito al suo passo gara. Lo stesso discorso vale per Miller (Ducati Pramac) e Pol Espargaro (Ktm), i quali scatteranno rispettivamente dalla seconda e dalla quarta casella. Dunque, sulla base di quanto visto durante le prove libere, l’impressione è che i più accreditati per il successo possano essere Quartararo (Yamaha Petronas) e Francesco Bagnaia (Ducati Pramac). Il francese e l’italiano hanno realizzato il terzo e il quinto tempo, ma non va dimenticato come il piemontese sarebbe partito davanti a tutti se non fosse andato leggermente largo all’ultima curva durante il suo time attack conclusivo.

Valentino Rossi e Franco Morbidelli scatteranno dalla settima e dall’ottava casella. Per entrambi un passo indietro rispetto a una settimana fa, ma ambedue possono essere considerati in corsa per salire sul podio alla luce della solidità sul long run espressa durante le prove libere, soprattutto considerando come tanti soggetti che li precedono in griglia siano poco affidabili sulla distanza. Il medesimo discorso vale anche per Joan Mir (Suzuki) undicesimo in griglia, ma decisamente più incisivo in ottica GP. L’augurio è che anche Andrea Dovizioso possa uscire dalla mediocrità che lo sta attanagliando da quando si corre a Misano, ma verosimilmente il portacolori della Ducati dovrà cercare di limitare i danni, in attesa di contesti più favorevoli.

Il GP dell’Emilia-Romagna sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201 della piattaforma Sky) e Sky Sport MotoGP (canale 208 della piattaforma Sky) ed in diretta streaming su Sky Go, NowTV e DAZN. TV8 manderà in onda IN CHIARO in diretta le gare delle tre classi, ma non i warm-up mattutini. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutto quello che accade. Di seguito la programmazione odierna:

La programmazione di SKY Sport MotoGP/HD

Domenica 20 settembre

ore 8.20-8.40, Moto3, Warm Up, diretta

ore 8.50-9.10, Moto2, Warm Up, diretta

ore 9.20-9.40, MotoGP, Warm Up, diretta

ore 10.05, MotoE, Gara, diretta

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 20 settembre

ore 11.00, Moto3, Gara, diretta

ore 12.20, Moto2, Gara, diretta

ore 14.00, MotoGP, Gara, diretta

Foto: LaPresse