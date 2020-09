MotoGP, FP2 GP Emilia Romagna 2020: Brad Binder davanti a tutti. Valentino Rossi e Andrea Dovizioso soffrono

Sulla pista di Misano Adriatico si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna di MotoGP. In mattinata il migliore è stato Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), mentre nel pomeriggio il tempo più rapido è stato fatto segnare da Brad Binder (Ktm).

Nella fase iniziale della sessione Quartararo illumina un casco rosso dopo l’altro, arrivando a girare nell’ordine dell’1’32”3. Gli unici in grado di avvicinarsi al francese sono la Honda LCR di Takaaki Nakagami, seppur in maniera estemporanea, e la Ktm Tech 3 di Miguel Oliveira, decisamente più costante ad alto livello del giapponese. Al nipponico e al portoghese si aggiunge successivamente anche la Suzuki di Joan Mir.

Franco Morbidelli, impressionante in mattinata, si attesta a circa tre decimi dal compagno di squadra. Lontane, invece, le Yamaha ufficiali. Peraltro, in seno alla Casa di Iwata, tutti utilizzano la combinazione hard-media, mentre nella FP1 Viñales aveva usato una soft al posteriore. A proposito di gomme, le Ducati si concentrano sullo svolgere test comparativi tra tutte le mescole. Nel cuore del turno, Francesco Bagnaia riesce a trovare uno splendido giro in 1’32”1 che lo pone momentaneamente al comando della classifica dei tempi.

Nel finale i time attack con gomma morbida al posteriore stravolgono la classifica. A sorpresa è Brad Binder a far segnare il miglior tempo, un eccellente 1’31”628. Il sudafricano sfrutta a meraviglia il gancio di Viñales, che si attesta invece in quarta posizione, alle spalle anche di Nakagami e Quartararo. Morbidelli non prova neppure il time attack, mentre Valentino Rossi non va oltre il dodicesimo crono. Ancora più indietro Dovizioso, diciottesimo.

Dunque, i dieci momentaneamente qualificati al Q2 in base alla classifica combinata, sarebbero Binder, Nakagami, Quartararo, Viñales, Pol Espargaro, Morbidelli, Mir, Oliveira, Petrucci e Zarco. Ciò significa che, attualmente, sarebbero fuori piloti del calibro di Bagnaia, Dovizioso, Rossi e Miller. Resta la FP3 di domani mattina per sovvertire la situazione.

GP EMILIA ROMAGNA MOTOGP – CLASSIFICA SESSIONE FP2

1 BINDER Brad Ktm 1’31″628 2 NAKAGAMI Takaaki Honda 1’31″630 3 QUARTARARO Fabio Yamaha 1’31″644 4 VINALES Maverick Yamaha 1’31″669 5 ESPARGARO Pol Ktm 1’31″699 6 PETRUCCI Danilo Ducati 1’31″973 7 OLIVEIRA Miguel Ktm 1’32″032 8 ZARCO Johann Ducati 1’32″072 9 MIR Joan Suzuki 1’32″126 10 BAGNAIA Francesco Ducati 1’32″967 11 LECUONA Iker Ktm 1’32″938 12 ROSSI Valentino Yamaha 1’32″963 13 MILLER Jack Ducati 1’32″279 14 MORBIDELLI Franco Yamaha 1’32″307 15 ESPARGARO Aleix Aprilia 1’32″339 16 MARQUEZ Alex Honda 1’32″369 17 RINS Alex Suzuki 1’32″407 18 DOVIZIOSO Andrea Ducati 1’32″692 19 RABAT Tito Ducati 1’32″788 20 SMITH Bradley Aprilia 1’32″916 NC BRADL Stefan Honda No Time

Foto: Shutterstock