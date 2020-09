VIDEO Andrea Iannone: “Mondiale MotoGP 2020 imprevedibile e spettacolare”

Dopo una lunga assenza si è rivisto quest’oggi nel paddock Andrea Iannone, il grande assente del Mondiale MotoGP 2020. Il 31enne abruzzese è infatti attualmente squalificato per essere risultato positivo a un controllo antidoping ed ora è in attesa di conoscere l’esito del suo appello contro la sentenza che gli preclude di fatto la possibilità di tornare a gareggiare fino al 16 giugno 2021. Il centauro di Aprilia, durante le prove libere della MotoGP a Misano, ha concesso una breve intervista a Sky in cui ha espresso il suo punto di vista sul campionato: “Il Mondiale di quest’anno è imprevedibile e molto bello, è difficile fare dei pronostici. Mi fa piacere vedere KTM davanti, l’anno scorso se la giocavano con noi quindi significa che si può fare. Vedere Valentino veloce fa sempre piacere, l’ultima gara è stata molto divertente, è stato bellissimo anche vedere Bagnaia guidare in quel modo. C’è spettacolo, mi sarebbe piaciuto essere in pista“. Di seguito il VIDEO con le dichiarazioni a Sky Sport di Andrea Iannone:

Foto: Lapresse