MotoGP, Francesco Bagnaia può giocarsi la vittoria. Gran passo per giocarsela con Quartararo e Vinales

È sfumata davvero di un soffio la gioia della prima pole position in MotoGP per Francesco Bagnaia, che domani ha però l’occasione di rifarsi andando a caccia del suo primo storico trionfo nella classe regina del Motomondiale. Il torinese di Ducati Pramac è stato in grado quest’oggi di abbattere clamorosamente il muro dell’1:31 con un fantascientifico giro in 1’30″973, tuttavia la direzione gara ha cancellato giustamente quel tempo per essere andato con entrambe le ruote sul verde in uscita dall’ultima curva, violando di fatto i limiti della pista di Misano Adriatico.

Davvero un grande peccato per il campione iridato Moto2 del 2018, che con quel giro veloce avrebbe ottenuto la pole position per il Gran Premio di Emilia Romagna 2020, settima tappa della stagione e secondo evento consecutivo in programma sul circuito romagnolo intitolato a Marco Simoncelli. Pecco alla fine si è qualificato in quinta piazza a 236 millesimi dalla pole di Vinales, potendo dunque contare comunque su una buona posizione di partenza sulla griglia per la gara di domani. Il 23enne nativo di Torino, nonostante una condizione fisica ancora non ottimale per la recente frattura alla tibia destra ed il conseguente stop di un mese dalle competizioni, è dotato di un passo eccezionale che gli dovrebbe consentire di lottare anche per il successo con le Yamaha di Fabio Quartararo e Maverick Vinales.

Come di consueto sarà molto importante la partenza ed in generale il primo giro, con Quartararo e Vinales che proveranno subito a portarsi in testa per dettare il ritmo e per provare a guadagnare un buon margine nei confronti degli inseguitori più temibili. Tra questi ci sarà indubbiamente Bagnaia, capace domenica scorsa di rimontare dall’ottava alla seconda piazza grazie ad un ritmo mostruoso e ad una serie di sorpassi molto decisi che non gli hanno fatto perdere molto tempo nella sua progressione inesorabile. Vedremo se Pecco sarà in grado di replicare la prestazione del GP di San Marino, che in caso di partenza ottimale potrebbe questa volta sul gradino più alto del podio nella sua gara di casa a Misano.

