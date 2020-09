MotoGP su TV8, GP Emilia Romagna: orari, programma, diretta qualifiche in chiaro

Appuntamento fissato quest’oggi alle ore 14.10 per l’inizio delle qualifiche della MotoGP valevoli per il Gran Premio di Emilia Romagna e della Riviera di Rimini 2020, settima tappa stagionale del Mondiale per quanto riguarda la classe regina. Si gareggia per il secondo weekend di fila a Misano Adriatico, con molti piloti competitivi ed estremamente vicini in termini di tempi sul giro in vista delle prove ufficiali. Il Bel Paese punta tutto su Franco Morbidelli, Francesco Bagnaia, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi per entrare saldamente in top-10 e andare a caccia della prima fila, mentre gli altri nomi da tener d’occhio saranno sicuramente Fabio Quartararo, Maverick Vinales, Jack Miller, Pol Espargaro, Takaaki Nakagami e Brad Binder, oltre alle Suzuki di Joan Mir e Alex Rins.

Le qualifiche del Gran Premio di Emilia Romagna 2020 saranno trasmesse in diretta tv su TV8 (in chiaro), su Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, mentre la diretta streaming dell’evento sarà visibile su Sky Go, NowTV e DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale delle prove ufficiali di Moto3, Moto2 e MotoGP con aggiornamenti costanti in tempo reale per non perdere neanche un momento dello spettacolo del Motomondiale a Misano. Di seguito la programmazione televisiva completa del sabato del Gran Premio di Emilia Romagna 2020 per il Motomondiale:

PROGRAMMA QUALIFICHE GP EMILIA ROMAGNA 2020 MOTOGP

La programmazione di TV8/HD

Sabato 19 settembre

ore 12.35-12.50, Moto3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, MotoGP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, MotoGP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, MotoGP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto2, Qualifica 2, diretta

La programmazione di Sky Sport MotoGP/HD

Sabato 19 settembre

ore 9.00-9.40, Moto 3, Prove libere 3, diretta

ore 9.55-10.40, Moto GP, Prove libere 3, diretta

ore 10.55-11.35, Moto 2, Prove libere 3, diretta

ore 11.45, Moto E, E-Pole, diretta

ore 12.35-12.50, Moto 3, Qualifica 1, diretta

ore 13.00-13.15, Moto 3, Qualifica 2, diretta

ore 13.30-14.00, Moto GP, Prove libere 4, diretta

ore 14.10-14.25, Moto GP, Qualifica 1, diretta

ore 14.35-14.50, Moto GP, Qualifica 2, diretta

ore 15.10-15.25, Moto 2, Qualifica 1, diretta

ore 15.35-15.50, Moto 2, Qualifica 2, diretta

ore 16.15, Moto E, Gara 1, diretta

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse