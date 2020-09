Moto2, risultati FP2 GP Emilia Romagna 2020: Luca Marini impressiona col record della pista davanti a Canet e Schrotter, 6° Bezzecchi

Luca Marini si conferma in grande spolvero a Misano Adriatico e lancia un altro segnale di superiorità molto importante a tutti i suoi principali avversari nel Mondiale Moto2, firmando il miglior tempo della prima giornata di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna 2020, ottavo round della stagione. Il fratello di Valentino Rossi si è reso protagonista di una FP2 sensazionale, in cui ha stabilito il nuovo record del circuito romagnolo in 1’35″956 mettendo in mostra anche un ritmo strepitoso sulla lunga distanza che lo rende automaticamente il grande favorito per il successo in ottica gara.

Promosso a pieni voti in questa seconda sessione di libere anche il rookie spagnolo Aron Canet, secondo classificato a soli 90 millesimi dalla vetta grazie ad un passo notevole e ad un time-attack di pregevole fattura in sella alla migliore delle Speed Up. Terzo a due decimi dalla testa il tedesco Marcel Schroetter, sempre molto rapido sul giro secco e capace di precedere il temibile britannico Sam Lowes di appena 4 millesimi. Sorprendente quinta piazza per l’americano Joe Roberts, staccato di 295 millesimi dalla testa, mentre il nostro Marco Bezzecchi si è dovuto accontentare di una comunque positiva sesta posizione a 328 millesimi dal compagno di squadra Marini nello Sky Racing Team VR46.

Completano la top-10 di queste FP2 nell’ordine gli spagnolo Xavi Vierge e Jorge Navarro, il britannico Jake Dixon e l’azzurro Lorenzo Baldassarri, 10° ma virtualmente escluso dal Q2 per la sua 15ma piazza provvisoria nella classifica combinata delle libere. Per quanto riguarda gli altri piloti italiani va registrato il 14° posto di Nicolò Bulega, il 15° di Fabio Di Giannantonio, il 16° di Enea Bastianini (che resta comunque in quota nella combinata grazie al tempo della mattinata) ed il 17° di Lorenzo Dalla Porta, mentre hanno fatto molta fatica Stefano Manzi (21°), Simone Corsi (23°) e Mattia Pasini (25°), con quest’ultimo che è stato chiamato a sostituire Jorge Martin in Red Bull KTM Ajo per la positività al Covid dello spagnolo.

CLASSIFICA FP2 GP EMILIA ROMAGNA 2020 MOTO2

1 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 246.5 1’35.956

2 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 246.0 1’36.046 0.090 / 0.090

3 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP Kalex 247.7 1’36.157 0.201 / 0.111

4 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS Kalex 246.0 1’36.161 0.205 / 0.004

5 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing Kalex 245.4 1’36.251 0.295 / 0.090

6 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 Kalex 250.5 1’36.284 0.328 / 0.033

7 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing Kalex 246.0 1’36.317 0.361 / 0.033

8 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up Speed Up 246.0 1’36.467 0.511 / 0.150

9 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing Kalex 246.0 1’36.581 0.625 / 0.114

10 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 Kalex 244.3 1’36.594 0.638 / 0.013

11 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS Kalex 244.3 1’36.660 0.704 / 0.066

12 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing Kalex 248.2 1’36.699 0.743 / 0.039

13 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP Kalex 246.5 1’36.709 0.753 / 0.010

14 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 248.8 1’36.713 0.757 / 0.004

15 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up Speed Up 244.8 1’36.721 0.765 / 0.008

16 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.1 1’36.722 0.766 / 0.001

17 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team Kalex 247.7 1’36.754 0.798 / 0.032

18 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo Kalex 246.0 1’36.790 0.834 / 0.036

19 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 Kalex 247.1 1’36.873 0.917 / 0.083

20 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 Speed Up 247.1 1’37.021 1.065 / 0.148

21 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 243.7 1’37.109 1.153 / 0.088

22 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS 243.7 1’37.142 1.186 / 0.033

23 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV Agusta 242.6 1’37.178 1.222 / 0.036

24 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 Kalex 244.3 1’37.291 1.335 / 0.113

25 54 Mattia PASINI ITA Red Bull KTM Ajo KTM 248.8 1’37.459 1.503 / 0.168

26 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 247.1 1’37.516 1.560 / 0.057

27 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia Kalex 246.5 1’37.671 1.715 / 0.155

28 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team Kalex 246.0 1’38.263 2.307 / 0.592

29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS 240.5 1’40.622 4.666 / 2.359

erik.nicolaysen@oasport.it

Foto: Lapresse