VIDEO MotoGP, GP Emilia Romagna: gli highlights delle prove libere

Sulla pista di Misano Adriatico si è conclusa anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Emilia Romagna di MotoGP. In mattinata il migliore è stato Fabio Quartararo (Yamaha Petronas), mentre nel pomeriggio il tempo più rapido è stato fatto segnare da Brad Binder (Ktm). Al momento i dieci qualificati al Q2 in base alla classifica combinata, sarebbero Binder, Nakagami, Quartararo, Viñales, Pol Espargaro, Morbidelli, Mir, Oliveira, Petrucci e Zarco. Ciò significa che, attualmente, sarebbero fuori piloti del calibro di Bagnaia, Dovizioso, Rossi e Miller. Resta la FP3 di domani mattina per sovvertire la situazione. Andiamo a rivivere le emozioni delle prime due sessioni di prove libere di Misano.

VIDEO: GLI HIGHLIGHTS DELLE PROVE LIBERE DELLA MOTOGP







Foto: Lapresse