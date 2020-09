MotoGP, Franco Morbidelli: “Buona giornata: confermata la velocità, mi sentivo bene”

Franco Morbidelli si è presentato con grande ottimismo a Misano, dove nel weekend va in scena il GP di Emilia Romagna 2020, settima tappa del Mondiale MotoGP. Il romano ha vinto la sua prima gara in carriera nella classe regina proprio su questo tracciato appena cinque giorni fa e sogna un bel bis in casa. L’alfiere della Yamaha Petronas ha incominciato molto bene il proprio weekend, col secondo tempo nelle prove libere 1 (1:31.811) e la sesta posizione complessiva nella classifica combinata, compiendo così un importante passo verso l’accesso diretto al Q2 delle qualifiche. Il ribattezzato Morbido può ritenersi soddisfatto di quanto fatto anche perché, a differenza degli altri piloti, non ha disputato il test infrasettimanale a causa di problemi allo stomaco.

Franco Morbidelli ha analizzato il suo venerdì attraverso i canali ufficiali della sua scuderia: “Quella di oggi è stata una buona giornata. Abbiamo confermato la nostra velocità questa mattina e abbiamo controllato le condizioni della pista, mi sentivo abbastanza bene. Nel pomeriggio le condizioni erano un po’ diverse e ci siamo dovuti adattare. Abbiamo fatto le scelte giuste e abbiamo migliorato il set-up della moto durante tutto il giorno. Abbiamo avuto anche un buon ritmo, quindi è positivo. Domani mattina sarà importante essere veloce nei nostri time-attack“.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI MOTOGP

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse