Moto2, GP Emilia Romagna 2020: Luca Marini super e pole da record! Bezzecchi 2° e Bastianini 5°

Ancora Luca Marini, ancora doppietta dello Sky Racing Team VR46. Il fratellino di Valentino Rossi ci prende gusto e, dopo aver trionfato nel primo atto a Misano, si conferma velocissimo in pista e fortissimo di testa nella prova del Mondiale 2020 di Moto2. Il crono è spaventoso: 1’35″271, pole position, nuovo record della pista e il precedente sbriciolato. Per Marini si tratta di una grande iniezione di fiducia in vista della gara di domani nella quale molto probabilmente il suo rivale più duro sarà proprio il compagno di squadra. Appena 36 millesimi hanno separato Marco Bezzecchi dal suo team-mate e domani sarà interessante capire come interpreteranno la corsa. Sì, perché a qualcuno del team il confronto col coltello tra i denti di settimana scorsa tanto piacere non aveva fatto. Tuttavia, entrambi possono vincere ed è ovvio che sia così.

Tornando alla cronaca, alle spalle del magico duo Sky, troviamo lo spagnolo del Petronas Sprinta Racing Xavi Vierge a 0″348, il britannico Sam Lowes (EG 0,0 Marc VDS) a 0″459 ed Enea Bastianini a 0″518. Ci ha provato il romagnolo a tenere il passo dei primi due, ma è mancato qualcosa soprattutto nell’ultimo settore della pista di casa. Hanno completato la top-10 lo spagnolo Aron Canet a 0″532 in sella alla Speed Up del Team Aspar, il britannico Jake Dixon (Petronas Sprinta Racing) a 0″543, l’altro centauro italiano Fabio Di Giannantonio (Beta Tools Speed Up SPEED UP) a 0″657, l’altro alfiere della Speed Up Jorge Navarro a 0″681 e un altro esponente della truppa italiana, ovvero Nicolò Bulega, che sulla Kalex del Team Gresini si è fermato a 0″708.

Da notare il 14° tempo di Mattia Pasini (Red Bull KTM Ajo), immediatamente alla spalle del giapponese Nagashima. 883 i millesimi di ritardo per il “Paso”, scelto dal team per sostituire lo spagnolo Jorge Martini (positivo al test Covid-19) impossibilitato a gareggiare. Giusto anche parlare del 17° crono di Lorenzo Dalla Porta (Italtrans Racing), che forse inizia a trovare la quadra. Il resto della truppa italiana ha visto il 19° posto di Lorenzo Baldassarri, il 21° di Stefano Manzi e il 24° di Simone Corsi.

CLASSIFICA GP EMILIA ROMAGNA 2020 – MOTO2

1 10 Luca MARINI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’35.271 3 9 246.0

2 72 Marco BEZZECCHI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX Q2 1’35.307 7 9 0.036 0.036 250.0

3 97 Xavi VIERGE SPA Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’35.619 7 7 0.348 0.312 245.4

4 22 Sam LOWES GBR EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’35.740 4 8 0.469 0.121 246.0

5 33 Enea BASTIANINI ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’35.789 4 8 0.518 0.049 246.5

6 44 Aron CANET SPA Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP Q2 1’35.803 3 9 0.532 0.014 245.4

7 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX Q2 1’35.814 3 9 0.543 0.011 245.4

8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Beta Tools Speed Up SPEED UP Q2 1’35.928 3 8 0.657 0.114 244.3

9 9 Jorge NAVARRO SPA Beta Tools Speed Up SPEED UP Q2 1’35.952 7 8 0.681 0.024 246.5

10 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q2 1’35.979 3 8 0.708 0.027 246.5

11 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’36.033 4 9 0.762 0.054 246.5

12 37 Augusto FERNANDEZ SPA EG 0,0 Marc VDS KALEX Q2 1’36.054 4 5 0.783 0.021 244.3

13 45 Tetsuta NAGASHIMA JPN Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’36.087 7 8 0.816 0.033 246.5

14 54 Mattia PASINI ITA Red Bull KTM Ajo KALEX Q2 1’36.154 4 8 0.883 0.067 248.2

15 40 Hector GARZO SPA Flexbox HP 40 KALEX Q2 1’36.210 2 9 0.939 0.056 245.4

16 12 Thomas LUTHI SWI Liqui Moly Intact GP KALEX Q2 1’36.242 4 9 0.971 0.032 246.0

17 19 Lorenzo DALLA PORTA ITA Italtrans Racing Team KALEX Q2 1’36.245 5 9 0.974 0.003 246.5

18 16 Joe ROBERTS USA Tennor American Racing KALEX Q2 1’36.396 3 9 1.125 0.151 248.2

19 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA Flexbox HP 40 KALEX Q1 1’36.304 6 9 (*) 0.175 242.6

20 42 Marcos RAMIREZ SPA Tennor American Racing KALEX Q1 1’36.335 6 8 (*) 0.206 0.031 247.1

21 62 Stefano MANZI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’36.342 8 8 (*) 0.213 0.007 244.3

22 57 Edgar PONS SPA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX Q1 1’36.551 4 9 (*) 0.422 0.209 245.4

23 64 Bo BENDSNEYDER NED NTS RW Racing GP NTS Q1 1’36.569 4 9 (*) 0.440 0.018 245.4

24 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA Q1 1’36.760 9 9 (*) 0.631 0.191 244.8

25 55 Hafizh SYAHRIN MAL Inde Aspar Team Moto2 SPEED UP Q1 1’36.869 4 6 (*) 0.740 0.109 245.4

26 35 Somkiat CHANTRA THA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’37.044 4 9 (*) 0.915 0.175 246.5

27 99 Kasma DANIEL MAL Onexox TKKR SAG Team KALEX Q1 1’37.409 8 9 (*) 1.280 0.365 247.1

28 27 Andi Farid IZDIHAR INA IDEMITSU Honda Team Asia KALEX Q1 1’37.812 5 9 (*) 1.683 0.403 246.0

29 74 Piotr BIESIEKIRSKI POL NTS RW Racing GP NTS Q1 1’39.413 6 9 (*) 3.284 1.601 242.1

Foto: Rainer Herhaus / Shutterstock.com