VIDEO Valentino Rossi, MotoGP: “Alla Yamaha manca il motore. Nei test non abbiamo trovato niente di che”

Il Motomondiale 2020 è ripreso oggi, venerdì 18 settembre, con il GP di Emilia Romagna, che si disputa a Misano, ed è valido come settima prova del calendario della MotoGP. Si sono chiuse le due consuete sessioni delle prove libere della durata di 45′: 12° posto per Valentino Rossi.

Così Rossi a fine giornata: “Stiamo lavorando molto sulla moto, abbiamo provato diverse cose di setting. Andare forte come settimana scorsa non basta più, bisogna fare uno step in più. È tosto perché tutti vanno forte, io sono un po’ fuori dai 10 e non siamo ancora pronti. Dobbiamo cercare di lavorare stanotte ed essere competitivi domani mattina perché sarà importantissimo essere tra i 10“.

VIDEOINTERVISTA VALENTINO ROSSI





