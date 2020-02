LIVE Sport, DIRETTA 8 febbraio: Miller comanda il day2 dei test di MotoGP, attesa per le gare di sci alpino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

8.55 SCHERMA – Saranno solo tre gli azzurri presenti nel tabellone principale della prova di Coppa del Mondo a Vancouver. Andrea Santarelli, che si presenta in Canada da numero due del ranking mondiale, era l’unico ad essere già qualificato e a lui si sono aggiunti Enrico Garozzo e Gabriele Cimini. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.43 GOLF – Continua la marcia trionfale del canadese Nick Taylor che mantiene il comando dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am dopo il venerdì ed entra nel weekend nella migliore delle posizioni. In California il trentunenne nativo di Winnipeg ha saputo trovare il birdie in quattro delle ultime cinque buche per raggiungere il -14 complessivo che gli vale la testa della leaderboard con due colpi di vantaggio sull’australiano Jason Day. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.40 TENNIS – Nella nottata italiana i quarti di finale dell’ATP di tennis a Cordoba (Argentina) sono terminati. Il torneo argentino ha una forte impronta sudamericana e i riscontri hanno rafforzato questa convinzione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.37 NBA – Ancora una notte di NBA, ancora una notte di forti emozioni sui parquet d’America, con otto partite che si sono giocate nella notte e numerosi tra momenti decisivi, incontri di livello e prestazioni non da meno. Andiamo a scoprire che cos’è successo. Vincono senza troppi problemi i Philadelphia 76ers, che battono i Memphis Grizzlies per 119-107 dopo aver raggiunto i 31 punti di vantaggio a inizio quarto periodo. I 76ers aggiornano a 23-2 il proprio record casalingo. 34 i punti di Furkan Korkmaz (career high), 22 con 10 assist quelli di Ben Simmons e 21 per Tobias Harris. Dall’altra parte 15 per Ja Morant e 14 con 10 rimbalzi per Jonas Valanciunas. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.32 MOTOGP – E’ stato l’australiano Jack Miller su Ducati Pramac il più veloce della prima parte della seconda giornata dei test a Sepang (Malesia). Alle sue spalle si sono classificati lo spagnolo Joan Mir su Suzuki e Franco Morbidelli su Yamaha. Valentino Rossi è ottavo, preceduto da Marc Marquez (Honda). Andrea Dovizioso è fuori dalla top-10. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.30: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, sabato 8 febbraio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Si parte con la MotoGP: seconda giornata di test a Sepang (Malesia) per la classe regina e i piloti dovranno cercare ulteriori risposte dalle loro moto. La Yamaha sembra aver iniziato con il piglio giusto. Fabio Quartararo e Franco Morbidelli sono stati subito velocissimi, mentre Maverick Vinales e Valentino Rossi si sono concentrati per lo più sul lavoro di messa a punto in sella alla M1. Il “Dottore” si augura di trovare subito il miglior feeling con la nuova “creatura” giapponese. Avvio un po’ in salita per lo spagnolo, campione del mondo in carica, Marc Marquez e per Andrea Dovizioso. L’iberico, reduce dall’intervento chirurgico alla spalla destra sul finire del 2019, non è al 100% della forma e fa fatica a portare al limite la RC213V. Per quanto riguarda il forlivese, la nuova Desmosedici è ancora da “sgrezzare” e oggi si capirà qualcosa di più.

Fari puntati poi sullo sci alpino. Dalle ore 10.00 prenderà il via della prima manche dello slalom maschile a Chamonix, mentre la seconda e decisiva sarà alle ore 13.00. Saranno in palio 100 punti di grande importanza in una rincorsa alla Sfera di Cristallo quanto mai avvincente. In vetta alla classifica generale, infatti, troviamo Henrik Kristoffersen con 877 punti contro gli 822 di Alexis Pinturault e gli 820 di Aleksander Aamodt Kilde. Dalle 11.30, sulle nevi di Garmisch-Partenkirchen (Germania), assisteremo alla discesa libera femminile, tappa di Coppa del Mondo, e le aspettative sono decisamente alte. Non vi sarà Mikaela Shiffrin. La leader della classifica generale, infatti, è in Colorado per la prematura e improvvisa scomparsa del padre Jeff. Per questo motivo sarà necessario porre particolare attenzione su Federica Brignone. La nostra fuoriclasse parte per queste due gare con la chiara intenzione di ridurre il gap nei confronti della tre volte vincitrice della Sfera di Cristallo. I punti al momento sono 270, per cui tutto potrà ancora essere scritto. Le italiane, nel loro complesso, vogliono proseguire nel loro filotto di risultati clamorosi che stanno andando a riscrivere i libri di storia volta dopo volta. Sofia Goggia, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Francesca Marsaglia, Laura Pirovano e Verena Gasslitter sono pronte a stupire, con la bergamasca che vuole rifarsi dopo lo sfortunato weekend di Bansko e il beffardo secondo posto di Rosa Khutor.

Di scena poi anche la Nazionale italiana femminile di rugby che vuol continuare a stupire, le azzurre del tennis impegnate nell’atto finale dell’evento a Tallinn (Estonia) contro la Croazia, che metterà in palio un post per il playoff del mese di aprile, che a sua volta garantirà il pass per l’edizione 2021 della competizione a squadre. Tanto calcio, basket e volley in un saboto che potrebbe non finire mai…

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, sabato 8 febbraio 2020: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

