Pentathlon, Campionati italiani 2020: Alice Sotero centra il titolo davanti a Micheli e Mercuri

Alice Sotero si è aggiudicata il titolo italiano di pentathlon moderno 2020 nella gara senior disputata a Roma. Dopo la prova di scherma disputata ieri, l’atleta delle Fiamme Azzurre ha preceduto Elena Micheli e Maria Beatrice Mercuri.

Francesca Tognetti, Carabinieri, aveva chiuso in vetta la gara di scherma con 36 stoccate vincenti e 280 punti, davanti proprio ad Alice Sotero e ad Emma Rinaudo rispettivamente con 270 e 260 punti. Grazie alla prova di nuoto, Alice Sotero passa a condurre grazie al miglior tempo di 2:13.76 con Tognetti e Micheli all’inseguimento. Si passa, quindi, alla prova di equitazione che, tuttavia, non cambia le carte in tavola. Alice Sotero non sbaglia, realizza il percorso netto e mette in tasca altri 297 punti, quindi Tognetti con 296 mentre Elena Micheli ne conquista 289. Il laser run conferma il trionfo di Alice Sotero, che conclude la prova con 1368 punti. Elena Micheli, guadagna una posizione e conclude al secondo posto con 1363 punti; Maria Beatrice Mercuri in rimonta, centra il terzo posto con 1339 punti. Nella classifica a squadre vincono le Fiamme Oro (Rinaudo E-Mercuri-Rinaudo A.), davanti alle Fiamme Azzurre (Sotero-Cesarini-Tocchi) e ai Carabinieri (Tognetti F.-Miceli-Lopez).

CLASSIFICA FINALE PROVA INDIVIDUALE CAMPIONATI ITALIANI 2020

1 SOTERO Alice 1368 270 283 297 518

Fiamme Azzurre 1991 34-9(2) 2:13.76(1) 1:20(4) 13:02.21(5) .

2 MICHELI Elena 1363 250 282 289 542

Carabinieri 1999 30-13(4) 2:14.08(2) 1:28(12) 12:38.51(1) .

3 MERCURI Maria Beatrice 1339 245 277 293 524

Fiamme Oro 2000 29-14(6) 2:16.60(3) 1:15(6) 12:56.89(3) .

4 CESARINI Claudia 1315 250 254 290 521

Fiamme Azzurre 1986 30-13(5) 2:28.38(11) 1:20(10) 12:59.52(4) .

5 FREZZA Alessandra 1309 240 250 293 526

Aeronautica Militare 1995 28-15(8) 2:30.45(15) 1:13(7) 12:54.46(2) .

6 TOGNETTI Francesca 1275 280 261 286 448

Carabinieri 1995 36-7(1) 2:24.54(8) 1:15(13) 14:12.66(12 .

7 WALSER Carlotta 1262 230 249 299 484

Germany 26-17(13) 2:30.72(16) 1:18(1) 13:36.98(8) .

8 WALSER Julie 1235 190 251 298 496

Germany 18-25(30) 2:29.70(14) 1:19(3) 13:24.97(6) .

9 RINAUDO Alice 1229 235 271 293 430

Fiamme Oro 2000 27-16(9) 2:19.59(4) 1:24(8) 14:30.64(13 .

10 EINSIEDLER Anastasia 1214 195 252 296 471

Germany 19-24(27) 2:29.17(13) 1:21(5) 13:49.42(10 .

11 DIEDERICHS Veronika 1160 235 233 282 410

Germany 27-16(9) 2:38.51(23) 1:21(14) 14:50.52(15 .

12 MONTECCHIA Ludovica 1159 240 260 292 367

Aeronautica Militare 2000 28-15(7) 2:25.48(9) 1:25(9) 15:33.81(23 .

13 RINAUDO Emma 1122 260 245 221 396

Fiamme Oro 1998 32-11(3) 2:32.52(17) 2:05(17) 15:04.02(18 .

14 BAVELAAR Anne 1097 225 240 233 399

Netherlands 25-18(18) 2:35.21(21) 2:07(16) 15:01.46(17 .

15 ZIEMANN Zoe 1042 215 226 290 311

Germany 23-20(20) 2:42.23(24) 1:27(11) 16:29.29(25 .

16 MARCHETTI Alessia 1021 200 254 251 316

Farapentathlon 2002 20-23(24) 2:28.38(11) 1:31(15) 16:24.30(24 .

17 SCHNEIDER Annika 928 200 240 RIT 488

Germany 20-23(22) 2:35.18(20) 13:32.60(7) .

18 PETRICCA Agnese 883 200 268 RIT 415

Farapentathlon 2001 20-23(26) 2:21.20(5) 14:45.08(14 .

19 JOGISU Johanna Maria 879 170 234 NP 475

Avia Pervia 2002 14-29(38) 2:38.18(22) 13:45.98(9) .

20 AGAZZOTTI Giorgia 877 145 267 NP 465

Avia Pervia 2002 9-34(41) 2:21.63(7) 13:55.28(11 .

21 BAGAGLINI Giulia 808 180 240 NP 388

Fiamme Oro 2003 16-27(34) 2:35.08(19) 15:12.83(20 .

22 BALDASSARRE Maria Celeste 799 195 210 NP 394

Fiamme Oro 2003 19-24(27) 2:50.20(25) 15:06.70(19 .

23 TRANQUILLI Giorgia 782 215 199 NP 368

Farapentathlon 2003 23-20(19) 2:55.52(29) 15:32.40(22 .

24 COSTANTINI Francesca 782 180 203 NP 399

Il Postiglione 2003 16-27(35) 2:53.98(26) 15:01.42(16 .

25 TOCCHI Gloria 776 210 268 298 0

Fiamme Azzurre 1993 22-21(21) 2:21.38(6) 1:19(2) NP .

26 SALERA Silvia 721 155 181 NP 385

Flaminio 1997 11-32(40) 3:04.97(30) 15:15.33(21 .

27 D’ANDREA Sofia 672 180 201 NP 291

Fiamme Oro 2002 16-27(32) 2:54.91(28) 16:49.94(26 .

28 PIERETTI Alessia 552 200 134 NP 218

La Primula Bianca 1976 20-23(25) 3:28.23(33) 18:02.44(27 .

29 BELARDINELLI Francesca 489 180 106 NP 203

La Primula Bianca 1979 16-27(36) 3:42.30(34) 18:17.80(28 .

30 VERIANI Francesca 466 170 243 NP 53

Roma 1996 14-29(38) 2:33.96(18) 20:47.73(31 .

31 D’ANDREA Giulia 458 130 139 NP 189

Fiamme Oro 2001 6-37(44) 3:25.56(31) 18:31.43(29 .

32 ROSSETTO Emma 431 175 256 NP 0

Avia Pervia 2002 15-28(37) 2:27.33(10) NP .

33 GIANCAMILLI Chiara 364 0 201 NP 163

Pentafiano 2000 RIT 2:54.59(27) 18:57.45(30

CLASSIFICA FINALE PER SQUADRE

CL SOCIETA’ PUNTI

1 Germany 3711 WALSER Carlotta (1262) WALSER Julie (1235) EINSIEDLER Anastasi(1214)

2 Fiamme Oro 3690 MERCURI Maria Beatr(1339) RINAUDO Alice (1229) RINAUDO Emma (1122)

3 Fiamme Azzurre 3459 SOTERO Alice (1368) CESARINI Claudia (1315) TOCCHI Gloria ( 776)

4 Carabinieri 2863 MICHELI Elena (1363) TOGNETTI Francesca (1275) LOPEZ Maria Lea ( 225)

5 Farapentathlon 2686 MARCHETTI Alessia (1021) PETRICCA Agnese ( 883) TRANQUILLI Giorgia ( 782)

6 Avia Pervia 2187 JOGISU Johanna Mari( 879) AGAZZOTTI Giorgia ( 877) ROSSETTO Emma ( 431)

Foto: Alice Sotero Pentathlon (pagina FB FIPM)