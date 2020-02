F1, Charles Leclerc fermato dalle nebbia nei Test Pirelli con le gomme da 18 pollici: si spera nel pomeriggio

Oggi sono previsti i Test Pirelli a Jerez de la Frontera, il produttore di pneumatici doveva provare le nuove gomme da 18 pollici che debutteranno in F1 nel 2021 ma non c’è stata azione durante la mattinata a causa della fitta nebbia che ha avvolto il tracciato spagnolo. Le avverse condizioni meteo hanno impedito a Charles Leclerc di scendere in pista e provare le nuove coperture, una delle grandi rivoluzioni attese per la prossima stagione. Il pilota della Ferrari è rimasto fermo ai box, si spera di poter girare nel corso del pomeriggio se la nebbia si diraderà sul circuito andaluso. Quella di oggi è la prima uscita stagionale del monegasco, tra due settimane poi spazio ai Test ufficiali a Barcellona che rappresentano il primo evento di avvicinamento al Mondiale F1.

Pirelli is @circuitodejerez with @scuderiaferrari and @charles_leclerc for the first #Fit4F1 18-inch tyre development test of the year but because of fog, there’s no track action yet. pic.twitter.com/uO7rEgrcLp

— Pirelli Motorsport (@pirellisport) February 8, 2020