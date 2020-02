Sci di fondo: Federico Pellegrino quinto nelle qualificazioni della sprint di Falun in Coppa del Mondo 2020. Greta Laurent 22a, fuori gli altri italiani

Si è conclusa da poco la fase di qualificazione delle gare sprint a tecnica classica di Falun, valide per la Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020. L’avventura di Federico Pellegrino in Svezia comincia bene, con un valido quinto posto in 2’53″26 a 2″11 dal leader, il norvegese Eirik Valnes (2’51″15).

Valnes precede il connazionale Paal Golberg di 26 centesimi, mentre è terzo a 51 il capoclassifica di Coppa del Mondo, il russo Alexander Bolshunov. Quarto il francese Richard Jouve a 1″27, poi, dietro a Pellegrino, ci sono lo svedese Calle Halfvarsson a 2″22, il francese Lucas Chanavat a 2″47, lo svedese Johann Haeggstroem a 2″51, il norvegese Haavard Solaas Taugboel a 3″01 e il finlandese Ristomatti Hakola a 3″27. Tutti gli altri italiani sono stati esclusi dai primi 30: in particolare, Maicol Rastelli è 33° a 7″89, Francesco De Fabiani 35° a 8″57 e infine Gilberto Panisi 42° a 10″40.

Nella gara femminile, invece, arriva, pur con qualche patema, la qualificazione per Greta Laurent, che entra nei quarti di finale con il ventiduesimo tempo (3’25″72). A guidare la classifica, con un crono di 9″76 inferiore rispetto a quello di Laurent, e cioè 3’15″96, è la svedese Johanna Hagstroem, prima di ben sette connazionali nelle dieci posizioni di testa. Queste le loro classificazioni: seconda Anna Dyvik a 78 centesimi, quarta Jonna Sundling a 2″80, quinta Emma Ribom a 3″28, ottava Linn Svahn a 5″53, nona Linn Soemskar a 5″73, decima Maja Dahlqvist a 6″11. Riescono a infilarsi nei piani alti l’americana Sophie Caldwell, terza a 2″16, la norvegese Ane Appelkvist Stenseth, sesta a 4″38 e la slovena Anamarija Lampic, settima a 4″92. Diciottesima a 8″90 la leader di Coppa del Mondo, la norvegese Therese Johaug. Dalle 14:15 si svolgeranno i quarti di finale, con la classica formula che prevede le donne prima degli uomini.

