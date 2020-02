Sci di fondo, Federico Pellegrino chiude ai piedi del podio nella sprint tc della Coppa del Mondo 2020 di Falun

Nella sprint in tecnica classica di Falun, in Svezia, valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci di fondo, Federico Pellegrino chiude ai piedi del podio, raccogliendo il quarto posto nella finale vinta dal norvegese Paal Golberg davanti al connazionale Erik Valnes, mentre completa il podio il russo Alexander Bolshunov, terzo oggi e sempre più leader nella graduatoria assoluta.

In finale c’è la doppietta norvegese con la vittoria di Paal Golberg in 2’51″83 davanti ad Erik Valnes, secondo a 0″52, mentre ottiene 60 punti pesantissimi, vista anche l’assenza forzata di Johannes Klaebo, il russo Alexander Bolshunov, terzo a 0″92. Amara quarta piazza per Federico Pellegrino, staccato di 2″40, mentre pagano 9″74 il norvegese Haavard Taugboel, quinto, e 49″48 lo svedese Teodor Peterson, sesto.

In semifinale Federico Pellegrino aveva vinto la prima serie con il crono di 2’50″41, miglior tempo assoluto, battendo sulla linea del traguardo il leader della classifica generale di Coppa del Mondo, il russo Alexander Bolshunov, secondo a 0″10 e direttamente in finale, ed il norvegese Paal Golberg, terzo a 0″40 e ripescato per l’ultimo atto.

Nei quarti di finale Federico Pellegrino, dopo il quinto posto del mattino, aveva superato il turno destando un’ottima impressione, chiudendo primo nella seconda serie in 2’59″23, superando in volata lo svedese Calle Halfvarsson, battuto di 0″28 ma qualificato, ed il norvegese Eirik Brandsdal, terzo a 0″47 ed eliminato.

