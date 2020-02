Pallanuoto femminile, A1 2020: risultati e classifica della decima giornata. Plebiscito Padova che si avvicina all’Orizzonte

Decima giornata per il campionato femminile di pallanuoto: quattro le partite andate in scena oggi nella Serie A1, con la capolista Ekipe Orizzonte che aveva anticipato qualche giorno fa per giocare in Europa. Resta attaccato il Plebiscito Padova: soli tre punti di distanza dalle siciliane. Andiamo a rivivere questo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

10^ giornata – sabato 8 febbraio

Kally Milano-L’Ekipe Orizzonte 10-22 (giocata il 4 febbraio)

RN Florentia-Vela N Ancona 11-8

PN Trieste-Lifebrain SIS Roma 5-17

Rapallo PN-Plebiscito Padova 5-16

CSS Verona-Bogliasco 1951 12-7

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 30

Loading...

Loading...

CS PLEBISCITO PD 27

SIS ROMA 21

CSS VERONA 18

KALLY MILANO 18

RAPALLO PN 15

RN FLORENTIA 12

BOGLIASCO 1951 6

PN TRIESTE 3

VELA NUOTO ANCONA 0

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Griffoni