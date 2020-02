Volley femminile, Serie A1: Filottrano vince al tie-break in rimonta la sfida salvezza contro Perugia

Filottrano si aggiudica la fondamentale sfida salvezza contro Perugia al tie-break (22-25 18-25 25-19 25-13 15-12) valevole per 17ma giornata del campionato di Serie A1 di volley femminile. Grazie a questo successo le marchigiane salgono a cinque lunghezze dalle umbre che occupano il penultimo posto in classifica.

CRONACA DELLA PARTITA

Inizio di match appannaggio delle umbre che grazie ad un grande attacco in diagonale di Regiane Bidias salgono 5-2. Le padrone di casa provano a rientrare e grazie al muro di Giulia Angelini fissando il punteggio sul 9-8. Nella fase centrale del parziale un lungo e intenso testa a testa fino alla giocata del pareggio di Anna Nicoletti (14-14). Dopo un’intensa rincorsa le padrone di casa si rilassano e incassano il pesante break delle ragazze di Bovari che salgono fino al 19-14. Le marchigiane non trovano il proprio gioco offensivo e Perugia non molla (22-18). Rosamaria Montibeller e compagne possono controllare prima di chiudere sul 25-22.

Pronti via e le marchigiane piazzano un break pesantissimo che fissa il punteggio sul 7-2. Quando sembra che le ragazze di Filippo Schiavo abbiano ritrovato il proprio miglior gioco, arriva un inatteso black out con le umbre che ribaltano la situazione e col parziale di 8-2 passano in vantaggio 12-10. In questa fase è Perugia a spingere sull’acceleratore e a trovare con Veronica Angeloni il punto del 19-16. La squadra ospite proprio nel momento più delicato del parziale trova un break di 5-0 che vale il 24-17. Le umbre possono, quindi, chiudere 25-18.

Ottimo avvio delle marchigiane nel terzo set che trovano subito il 6-1. Nonostante l’ampio ritardo Perugia non riesce a trovare il modo per riavvicinarsi e il pallonetto tirato in rete Montibeller vale il 12-6. Filottrano in questa fase è praticamente inarrestabile e Nicoletti trova il muro del 20-12. A questo punto alle ragazze di Schiavo non resta che controllare prima di portare a casa il parziale col punteggio di 25-19.

Inizio di quarto set da incubo per Perugia con un parziale di 9-0 che indirizza pesantemente le sorti del parziale verso Filottrano. Montibeller prova a spingere le sue e con un mani out trova il 9-4. Le marchigiane non si distraggono e con la potentissima pipe di Anna Nicoletti salgono 17-9. Le velleità delle ospiti vanno pian piano scemando e le padrone di casa possono gestire con estrema tranquillità vincendo 25-13 il quarto set e portando il match al tie-break.

Perugia inizia alla grande nel quinto set e con Angeloni trova il 4-1. Filottrano sembra aver smarrito la via giusta ma grazie a Laura Partenio si porta sul 6-4. Qualcosa si inceppa nei meccanismi offensivi delle umbre che subiscono un parziale di 3-0 cambiando campo sotto 7-6. Nella fase centrale il tie-break diventa equilibratissimo ed entusiasmante, alla grande diagonale di Nicoletti, risponde il muro di Bidias (11-11). Le ragazze di Bovari tirano su per quattro volte gli attacchi delle avversarie ma alla fine Marika Bianchini trova un dolcissimo e fondamentale pallonetto (13-12). Arriva l’ace di Gaia Moretto seguito dal mani out di Bianchini che fissano il risultato sul 15-12.

Foto: Giorgio Panacci Live Photosport