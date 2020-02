Atletica, Armand Duplantis vede le stelle: RECORD DEL MONDO, strepitoso 6.17 nel salto con l’asta

Armand Duplantis ha realizzato il nuovo RECORD DEL MONDO di salto con l’asta! Lo svedese è volato fino a 6.17 metri in quel di Torun (Polonia) dove è andata in scena la quarta tappa del World Indoor Tour 2020 di atletica leggera, il circuito mondiale di gare al coperto organizzato dalla Federazione Internazionale. Il 20enne era andato vicinissimo al primato pochi giorni fa a Karlsruhe (Germania) dove soltanto un veniale tocco di mano in fase discente dell’asticella gli aveva impedito di gioire.

Oggi il vice campione mondiale è stato davvero perfetto e ha superato la quota al secondo tentativo, scrivendo così una vera e propria pagina di storia di questo sport: lo scandinavo ha migliorato di un centimetro il vecchio record siglato dal francese Renaud Lavillenie a Donetsk (Ucraina) il 15 febbraio 2014, si tratta del primato assoluto perché anche all’aperto nessun uomo è mai volato così in alto.

Il Campione d’Europa si è reso protagonista di una gara perfetta: ha superato 5.52, 5.72, 5.92, 6.01 al primo tentativo (fino a oggi vantava un personale di 6.00). Poi ha fatto alzare l’asticella per cercare l’impresa e, dopo un nullo, ha mandato in visibilio il folto pubblico accorso per gustarsi la classicissima Copernicus Cup. Per la cronaca al secondo posto si sono piazzati l’altro svedese Melker Jacobsson e lo statunitense Matt Ludwig (per entrambi 5.52 alla prima, poi tre nulli a 5.62).

Foto: Lapresse