Tennis, Fed Cup 2020: decise le quattro squadre europee che accedono ai play-off di aprile

Si sono completati gli spareggi promozione che hanno designato le quattro squadre europee che hanno avuto accesso ai play-off della Fed Cup di tennis: saranno Polonia, Serbia, Ucraina ed Italia che tenteranno ad aprile di accedere alle Fed Cup Qualifiers in programma nel febbraio 2021. In parole povere le quattro formazioni che avevano vinto i rispettivi raggruppamenti oggi hanno confermato il pronostico nelle sfide incrociate con le seconde classificate, anche se in due casi è stato necessario il doppio per dirimere la questione e certificare la formazione vincitrice.

Nell’evento disputato in Lussemburgo non ha avuto problemi la Polonia, che ha liquidato per 2-0 la Svezia, vincendo entrambi i singolari: Iga Swiatek ha regolato per 7-5 4-6 6-3 Mirjam Bjorklund, mentre Magda Linette ha battuto Johanna Larsson per 7-5 6-4. Nell’altra sfide la Serbia è ricorsa al doppio per superare 2-1 la Slovenia in rimonta. Punto sloveno con Kaja Juvan che supera Olga Danilovic con un doppio 6-2, pari serbo con Nina Stojanovic che batte Tamara Zidansek per 6-4 7-5. Nel doppio Krunic/Stoanovic battono Juvan/Zidansek con un doppio 6-4.

Nei gironi in Estonia l’Ucraina spezza i sogni delle padrone di casa, seppur con l’apporto del doppio: Dayana Yastremska batte Elena Malygina per 6-3 6-1, ma Anett Kontaveit pareggia i conti battendo Elina Svitolina per 6-3 6-7 (5) 6-2. Nel doppio però è netta la vittoria di Kostyuk/Yastremska, che superano Kontaveit/Malygina per 6-2 6-0. Fa festa infine anche l’Italia, che batte per 2-0 la Croazia grazie ai successi di Elisabetta Cocciaretto su Lea Boskovic con un duplice 6-3, e di Camila Giorgi, che completa l’opera superando Jana Fett per 7-6 (4) 6-4.

