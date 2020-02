LIVE Sport, DIRETTA 15 febbraio: Paris: “Mi aspetta un duro lavoro”, Bissaro-Frascari quinti nei Mondiali Nacra17

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

9.45 SCI ALPINO – Dominik Paris si gode il riposo “forzato”, conseguenza del suo grave infortunio, e guarda all’anno venturo con determinazione, facendo il tifo per Federica Brignone. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.24 NUOTO – Può decisamente rallegrarsi il nuotatore brasiliano Gabriel Santos. Il velocista verdeoro era risultato positivo a un controllo antidoping in un test a sorpresa effettuato il 20 maggio 2019. La sostanza incriminata era il clobestol. Ciò aveva portato a una squalifica di un anno dell’atleta sudamericano a partire dal 20 luglio dell’anno passato, secondo quanto stabilito dal panel doping della Fina. Una sanzione che, di fatto, aveva estromesso dai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 Santos. Il TAS di Losanna, però, ha ribaltato completamente la situazione, annullando la squalifica, considerando il brasiliano non colpevole o negligente. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

9.06 TENNIS – Fabio Fognini non è mai banale dentro e fuori dal campo. In un’intervista concessa al quotidiano olandese NRC, il ligure ha un po’ spaziato, parlando di aspetti agonistici e non relativamente alla propria vita sportiva. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.51 NBA – Il primo capitolo dell’All Star Weekend è andato in scena questa notte con il Rising Stars Challenge. Il format in vigore negli ultimi anni prevede che i migliori rookie (primo anno) e sophomore (secondo anno) della NBA siano mischiati tra due squadre, quella con i migliori degli Stati Uniti da una parte e quella con i migliori del resto del mondo nella lega dall’altra, mentre in precedenza era una purissima sfida tra la squadra dei rookie e quella dei sophomore a tutto tondo. In quest’occasione la vittoria va a Team USA per 151-131. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.45 TENNIS – Si sono da poco conclusi i match dei quarti di finale del torneo Atp di Buenos Aires. Il grande favorito per la vittoria finale, l’argentino Diego Schwartzman, ha faticato tremendamente per liberarsi dell’uruguayano Pablo Cuevas sconfitto in tre set (5-7 7-6(11) 7-5). Decisamente meno complicato il compito per Pedro Sousa che ha staccato il pass per le semifinali grazie al 7-6(5) 6-4 rifilato al brasiliano Thiago Monteiro. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.41 TENNIS – Giungono ottime notizie da New York (Stati Uniti), sede del torneo ATP di tennis in corso di svolgimento sul cemento della Grande Mela. Andreas Seppi, infatti, ha conquistato l’accesso alle semifinali, battendo in rimonta in tre set l’australiano Jordan Thompson (n.63 del ranking) con il punteggio di 6-7 (2) 6-4 6-1 in 2 ore e 16 minuti di gioco. Un partita in crescendo per l’altoatesino che quindi continua la propria avventura negli States e affronterà nel prossimo round il rappresentante di Cina Taipei Jason Jung, impostosi a sorpresa contro l’americano Reilly Opelka (40 del ranking) con lo score di 5-7 6-4 6-4. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.38 VELA – E’ ormai una lotta a due per la medaglia d’oro ai Mondiali di vela classe Laser standard 2020 in corso di svolgimento a Melbourne (Australia). Il tedesco Phillip Buhl e il francese Jean Baptiste Bernazin lizza per il successo. Terza piazza provvisoria per l’australiano Matt Wearn. Il migliore azzurro è Alessio Spadoni, 29° con 105 dopo una brutta giornata in cui si è piazzato dodicesimo, trentasettesimo (scartato) e ventiduesimo; 32° Giovanni Coccoluto (115), in netto calo dopo un buon avvio di Mondiale; 41° Gianmarco Planchestainer (159). Per i portacolori del Bel Paese nessuna chance di approdare alla medal race di domani. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.34 VELA – Sono Nuova Zelanda e Spagna ad aggiudicarsi le medaglie d’oro dei Mondiali della classe 49er 2020 di vela a Geelong, in Australia. Le giovani azzurre Carlotta Omari-Matilda Distefano hanno concluso in ventiduesima piazza. Ricordiamo che l’Italia non ha ancora qualificato alle Olimpiadi gli equipaggi del 49er ed avrà a disposizione come ultima chance la tappa di Coppa del Mondo che si disputerà a Genova. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

8.32 VELA – Si risolve sul filo di lana il Mondiale Nacra17 2020 di vela disputatosi a Geelong, in Australia. I padroni di casa piazzano ben due equipaggi sul podio, ma vengono beffati dai britannici John Gimson-Anna Burnet, campioni del mondo per la prima volta in carriera e per appena un punto! I campioni in carica Vittorio Bissaro-Maelle Frascari hanno abdicato con una comunque onorevole quinta posizione. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA

Tutto lo sport e gli eventi del 15 febbraio: orari e programma

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, sabato 15 febbraio 2020. Si prospetta una giornata ricca di sport nella quale non ci si annoierà di certo.

Fari puntati sugli sport invernali. Federica Brignone va a caccia della vittoria nel gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, per avvicinarsi a Mikaela Shiffrin in classifica generale, l’azzurra è la grande favorita della vigilia insieme a Marta Bassino ma attenzione alla slovacca Petra Vlhova. Dominik Windisch e Lukas Hofer possono essere due grandi outsider nella sprint dei Mondiali di biathlon ad Anterselva dove si sfideranno il norvegese Johannes Boe e il francese Martin Fourcade. Da seguire con attenzione anche lo sci di fondo a Oestersund e i Mondiali di speed skating, oltre ai Mondiali di slittino e allo short track.

Non solo neve ghiaccio, ma anche basket con la Final Four di Coppa Italia 2020, nonché il campionato di calcio italiano di Serie A e di Serie B che proporrà incontri davvero interessanti, che potrebbero dare un connotato diverso alla classifica. Di scena, poi, i Mondiali di vela dei 49er, dei Nacra17 e dei Laser che potrebbero riservare sorprese ai colori italiani.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di tutti gli eventi sportivi in programma oggi, sabato 15 febbraio 2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento!

