Nuoto, Grand Prix d’Inverno 2020: Vergani e Di Pietro subito super nella prima giornata

Grande giornata di gare nella piscina comunale di San Marino per la prima fase del Grand Prix d’Inverno 2020 con tantissimi atleti del gruppo della nazionale italiana impegnati in vasca in cerca di prestazioni convincenti.

Ad aprire le danze, nella mattinata, sono stati gli uomini dei 200 stile libero con Filippo Megli che, con grande esperienza, si è aggiudicato la serie più veloce in 1:49.58. Subito dopo, nei 200 farfalla femminili, la veterana Ilaria Bianchi ha stampato un ottimo 2:13.32, centrando l’ennesimo primo posto nella sua gara preferita in questa manifestazione. Nelle altre gare al femminile della mattinata, nei 100 dorso vittoria della classe 2002 Costanza Cocconcelli in 1:02.76, trionfo di Anna Pirovano nei 200 misti in 2:15.23 e successi di Arianna Castiglioni nei 50 rana (31.17) e Martina Rita Caramignoli nei 400 stile libero (4:08.69).

Tra gli uomini al mattino spiccano le prestazioni di Matteo Rivolta (52.92) nei 100 farfalla, del classe 1999 Alessandro Pinzuti nei 100 rana (1:01.88), e dei velocisti Matteo Milli e Andrea Vergani che si impongono rispettivamente nelle distanze più brevi del dorso (25.88) e dello stile libero (22.48). Deluso della mattinata Simone Sabbioni che si è visto scippare il primo posto nei suoi 50 dorso da un sempre più affidabile Matteo Milli.

Nel pomeriggio a San Marino sono arrivate altre emozioni con l’ennesimo show di Matteo Rivolta che si è imposto anche nei 50 delfino con il crono di 23.92 e con la super prestazione del classe 2001 Davide Marchello negli 800 stile libero (8:21.46). Tra le ragazze invece ennesima apparizione convincente di Silvia Di Pietro che si è imposta nella gara regina dello stile libero in 55.16 e di Letizia Paruscio che si è aggiudicata i 200 dorso in 2:13.67.

L’appuntamento per gli appassionati di nuoto è ora rimandato a domani con tantissimi altri atleti che si candidano a stampare prestazioni importanti in vista del fondamentale appuntamento degli Assoluti Primaverili.

Foto: LEN Nuoto