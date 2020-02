Tennis, ATP Buenos Aires 2020: Schwartzman, Sousa, Londero e Ruud volano in semifinale

Si sono da poco conclusi i match dei quarti di finale del torneo Atp di Buenos Aires. Il grande favorito per la vittoria finale, l’argentino Diego Schwartzman, ha faticato tremendamente per liberarsi dell’uruguayano Pablo Cuevas sconfitto in tre set (5-7 7-6(11) 7-5) . Nel primo parziale il numero 48 del mondo è riuscito a strappare il servizio all’avversario nel sesto game. Il tennista di casa ha ottenuto il contro-break nel nono gioco prima di subire un ulteriore break nel dodicesimo game che ha fissato il punteggio sul 7-5. Il secondo set è stato deciso al tie-break con Schwartzman che si è imposto 13-11, Nel terzo e decisivo parziale è stato determinante per la vittoria del numero 14 del ranking Atp il dodicesimo game nel quale è riuscito a strappare il servizio all’avversario.

Decisamente meno complicato il compito per Pedro Sousa che ha staccato il pass per le semifinali grazie al 7-6(5) 6-4 rifilato al brasiliano Thiago Monteiro. Il tennista portoghese nel prossimo turno dovrà vedersela proprio con Schwartzman. Il derby argentino, un po’ a sorpresa, è stato vinto da Juan Londero che con il punteggio di 6-4 7-6(4) ha eliminato Guido Pella. Un risultato inatteso alla vigilia ma che il numero 69 del ranking ha legittimato sul campo. A chiudere il programma la nettissima vittoria del giovane norvegese Casper Ruud 7-5 6-1 sul serbo Dusan Lajovic.

Foto: Valerio Origo