Tennis, coach Piatti: “Jannik Sinner deve imparare a faticare: farà tanti tornei sulla terra rossa”

Ha rilasciato un’intervista al “Corriere dello Sport” Riccardo Piatti, allenatore di Jannik Sinner, commentando l’inizio di 2020 dell’azzurro e rivelando i tornei che affronterà prima del Roland Garros.

Così il coach Riccardo Piatti: “Dalle Next Gen Finals in poi, tutti riscoprono Jannik ogni volta che vince una partita. Invece le partite che a me interessano di più sono quelle che perde, o quelle dove gioca male. Quella contro Fucsovics in Australia, e quella contro Ymer a Montpellier. In Francia, dopo l’incontro, Jannik era fuori dalla grazia di Dio per aver perso, gli bruciava da matti“.

Continua il tecnico dell’azzurro: “Jannik deve ancora migliorare in tutto, continuo a ripeterlo. Gli mancano le solite 150 partite da giocare ad alto livello, vinte o perse non importa. A Marsiglia invece entrerà in tabellone direttamente ma è vero che mi interessa che Jannik giochi tanto, e sempre con i più forti“.

Importante il confronto con i migliori: “Questa settimana si è allenato con tutti: Auger-Aliassime, Medvedev, Shapovalov, e vince quasi sempre lui. Ma deve imparare a gestire le partite. Per questo farà tutta la stagione sul rosso: Marrakech, Budapest, Montecarlo, Monaco, Madrid, Roma, Lione“.

Foto: Valerio Origo