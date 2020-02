MotoGP, presentata la Ducati Avintia. Johann Zarco e Tito Rabat con la Desmosedici GP19

Ad Andorra è andata in scena la presentazione della Ducati Avintia, team che parteciperà al Mondiale MotoGP 2020. Nella località pirenaica tra Spagna e Francia si sono alzati i veli sulle “moto blu” sponsorizzate Reale Avintia che possono contare su un importante supporto tecnico da parte della scuderia di Borgo Panigale. Riflettori puntati su Johann Zarco che ha sposato la causa di questo team dopo la deludente esperienza in KTM, il due volte Campione del Mondo cercherà di puntare con una certa continuità alla top-10 in sella alla Desmosedici GP19 (il modello della passata stagione).

Il francese è parso particolarmente motivato come traspare dalle dichiarazioni rilasciate a margine dell’evento: “Quella con la Ducati è una sfida difficile ma bella. Ho molte cose da imparare, ma è quello che devo fare ora”. Accanto al transalpino ci sarò il buon spagnolo Tito Rabat che ha la giusta esperienza per dire la sua nella massima categoria motociclistica. Grande soddisfazione anche da parte del team principal Ruben Xaus: “Avintia avrà le migliori moto possibili per i primi cinque o sei Gran Premi perché le GP19 di Tito e Johann sono le più sviluppate che hanno gareggiato nell’ultimo Gran Premio della passata stagione a Valencia lo scorso novembre. Abbiamo tutti i dati a disposizione, abbastanza pezzi di ricambio e un mezzo in grado di lottare per la vittoria qualche mese fa. Dopo due o tre Gran Premi avremo anche l’holeshot, lo speciale dispositivo di partenza, con nuovi ingegneri Ducati nel box”.



Foto: Lapresse