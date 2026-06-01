LIVE Virtus Bologna-Venezia, Serie A basket 2026 in DIRETTA: gara-2 spartiacque per la serie

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Virtus Bologna e Reyer Venezia, valido come gara-2 della semifinale del campionato di Serie A1 2025-2026.

La Virtus è quasi già con le spalle al muro e non può permettersi un altro passo falso. Infatti Venezia ha ribaltato il fattore campo fin dal primo atto, vincendo 91-83 al termine di una sfida molto combattuta e che si è decisa nei minuti finali. Bologna paga sicuramente le assenze pesanti di Pajola ed Alston e ha bisogno soprattutto della sua difesa per portare a casa una vittoria fondamentale.

Sicuramente Venezia scende in campo decisamente più leggera e con la consapevolezza di aver già centrato il suo obiettivo in queste due gare a Bologna. La Reyer sa che un eventuale secondo successo la porterebbe davvero molto vicina alla finale, visto che poi avrebbe due match point proprio davanti ai suoi tifosi. Una Venezia lanciatissima, che ha avuto un grande Wiltjer e un ottimo Parks, vincendo anche con un Cole ed un Valentine a corrente alternata.

Gara-2 della serie di semifinale tra Virtus Bologna e Reyer Venezia si giocherà alla Virtus Segafredo Arena e avrà inizio alle ore 20.00. OA Sport vi propone la Diretta Live testuale con aggiornamenti costanti e cronaca dettagliata, buon divertimento!