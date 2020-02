Karate, Premier League Dubai 2020: Italia in finale nel kata a squadre femminile, Mattia Busato si gioca il terzo posto

Si è chiusa la seconda giornata della tappa di Premier League 2020 di karate a Dubai (Emirati Arabi Uniti). I migliori risultati per la spedizione azzurra sono arrivati dal kata: l’Italia ha infatti conquistato l’accesso alla finale nel kata a squadre femminile, mentre Mattia Busato domani potrà ottenere il piazzamento sul gradino più basso del podio. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo sui tatami di Dubai.

DONNE

La soddisfazione più grande della giornata giunge dalla gara di kata a squadre femminile, dove l’Italia, rappresentata dal trio composto da Carola Casale, Terryana D’Onofrio e Michela Pezzetti, ha messo a referto il punteggio più alto della propria pool (24.4) e ha così guadagnato l’accesso alla finalissima di domani, dove affronterà la Spagna.

L’azzurra più attesa sul tatami di Dubai era sicuramente Silvia Semeraro, che nei -68 kg ha sconfitto le prime due avversarie ma è stata poi eliminata al quarto round per mano dell’austriaca Alisa Buchinger (1-4); per la pugliese è poi svanita anche la chance del ripescaggio. Estromessa al primo turno l’altra italiana presente in questa categoria, Emma Pecirep. La finale di domani vedrà impegnate la cinese Li Gong e l’egiziana Feryal Abdelaziz.

Nei -61 kg, l’unica azzurra in gara era Laura Pasqua, che è stata battuta al secondo round dalla russa Nailya Gataullina (4-4); a giocarsi il primo posto in questa classe di peso saranno l’iraniana Shima Alesaadi e la cinese Xiaoyan Yin. Nei +68 kg, invece, Clio Ferracuti ha esordito con una sconfitta contro l’azera Farida Aliyeva (3-4); ad accedere in finale sono state la turca Meltem Hocaoglu Akyol e l’egiziana Shymaa Abouel Yazed.

UOMINI

Nel kata maschile ottimo risultato per Mattia Busato, che ha ottenuto il pass per la finale per il terzo posto: il veneto ha fatto registrare il secondo miglior punteggio della propria pool (25.8) e domani sfiderà Wang Yi-Ta (Taiwan). A conquistare l’accesso alla finalissima sono stati invece lo spagnolo Damian Hugo Quintero Capdevila e il venezuelano Antonio Diaz. Buona prestazione anche per Gianluca Gallo, che è arrivato fino al terzo round e ha sfiorato la finale per il terzo posto.

Nei -84 kg, Michele Martina si è reso protagonista di una performance di alto livello, arrendendosi soltanto al quarto round all’iraniano Mahdi Khodabakhshi per 4-5; ad accedere in finale sono stati l’altro iraniano Zabihollah Poorshab e il kazako Daniyar Yuldashev. Nei +84 kg, non è stato da meno Simone Marino, che ha raggiunto brillantemente il quarto turno, dove è stato poi superato per 6-3 dall’egiziano Taha Tarek Mahmoud; domani a contendersi il primo posto saranno il tedesco Jonathan Horne e il georgiano Gogita Arkania.

