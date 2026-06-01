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Virtus Bologna-Venezia oggi, Serie A basket 2026: orario gara-2, tv, streaming
A 48 ore di distanza da gara-1, Virtus Bologna e Umana Reyer Venezia tornano in campo oggi lunedì 1° giugno – palla a due alle ore 20:00 – per la gara-2 delle semifinali scudetto della Serie A di basket 2026 in un match che potrebbe essere già decisivo.
La Virtus campione d’Italia in carica deve rialzare la testa dopo il ko casalingo di sabato sera (83-91 dove ha perso il fattore campo, con le V-nere che non vogliono cedere nuovamente e pareggiare i conti allungando così la serie almeno a gara-4. Serviranno ancora una volta i punti pesanti di Carsen Edwards (21 punti in gara-1), con ‘Momo’ Diouf sempre efficace dal pitturato.
Dall’altra parte la Reyer che dopo aver espugnato l’impianto bolognese vuole provare a calare il bis, con gli uomini di coach Spahija che in caso di successo si presenterebbero in gara-3 in Laguna col match point a disposizione per centrare la finale scudetto. Fari puntati ancora su Kyle Wiltjer e su Jordan Parks, entrambi decisivi nel match disputato sabato sera.
Palla a due che verrà alzata questa sera alla Virtus Arena di Bologna alle ore 20:00. Diretta tv disponibile su Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming affidata a LBA TV, SkyGO e Now TV. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti per non farvi perdere nemmeno un’azione di questa grande sfida.
CALENDARIO SERIE A BASKET 2026 OGGI
Lunedì 1° giugno
Gara-2 semifinali scudetto
Ore 20:00 Virtus Olidata Bologna-Umana Reyer Venezia – Diretta tv su Sky Sport Basket
PROGRAMMA VIRTUS BOLOGNA-VENEZIA SERIE A BASKET 2026 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: Sky Sport Basket (Canale 205)
Diretta streaming: LBA TV, SkyGO, Now TV
Diretta Live testuale: OA Sport