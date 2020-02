Tennis, ATP 250 Marsiglia 2020: sorteggiato il tabellone. Jannik Sinner verso la sfida con Medvedev agli ottavi

È stato sorteggiato il tabellone del torneo ATP 250 di Marsiglia che si disputerà dal 17 al 23 febbraio sul cemento indoor della località francese. Sono presenti nomi di lusso a questo appuntamento in terra transalpina: su tutti spiccano il russo Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas, entrambi godranno di un bye al primo turno proprio come gli altri due grandi favoriti della vigilia ovvero il belga David Goffn e il canadese Denis Shapovalov. Vedremo dunque all’opera i numeri 5, 6, 9, 15 del ranking ATP.

L’Italia punta in particolar modo su Jannik Sinner, reduce dall’eliminazione ai quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam. L’altoatesino, entrato nella top 70 del ranking ATP, esordirà contro un qualificato e poi eventualmente se la dovrà vedere agli ottavi di finale contro il già citato Medvedev: si tratta di una sfida di lusso per il nostro portacolori che in settimana ha sconfitto un top ten per la prima volta in carriera (David Goffin). Nel caso di impresa il giovane talento potrebbe vedersela con l’altro russo Karen Khachanov che parte favorito nel suo spicchio di tabellone. La fortuna non ha invece sorriso a Stefano Travaglia che ha pescato il canadese Felix Auger-Aliassime.

TABELLONE ATP 250 MARSIGLIA:

Daniil Medvedev (Russia) BYE

Jannik Sinner (Italia) vs Qualificato

Gilles Simon (Francia) vs Harold Mayot (Francia)

Aliaz Bedene (Slovenia) vs Karen Khachanov (Russia)

David Goffin (Belgio) BYE

Qualificato vs Qualificato

Mikhahil Kukushkin (Kazakhstan) vs Pierre-Hugues Herbert (Francia)

Stefano Travaglia (Italia) vs Felix Auger-Aliassime (Canada)

Benoit Paire (Francia) vs Gregoire Barrere (Francia)

Marton Fucsovics (Ungheria) vs Alexander Bublik (Kazakhstan)

Marin Cilic (Croazia) vs Filip Krajnovic (Serbia)

Denis Shapovalov (Canada) BYE

Hubert Hurkacz (Polonia) vs Antoine Hoang (Francia)

Vasek Pospisil (Canada) vs Qualificato

Mikael Ymer (Svezia) vs Richard Gasquet (Francia)

Stefanos Tsitsipas (Grecia) BYE

