Ginnastica, l’Italia insegue un pass olimpico in Coppa del Mondo. Le Fate impegnate in quattro tappe: tutte le convocate

L’Italia si è qualificata alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la squadra femminile di ginnastica artistica, le Fate hanno staccato il biglietto per i Giochi grazie all’eccezionale medaglia di bronzo conquistata agli ultimi Mondiali. Lo spettacolare risultato di Stoccarda ha permesso alla nostra Nazionale di presentarsi in Giappone con il quartetto, la formazione al completo pronta a dare l’assalto al podio nella gara a squadre e a cercare gloria in tutti gli altri eventi: il DT Enrico Casella dovrà dunque convocare quattro ragazze che inseguiranno l’impresa nella gara simbolo della Polvere di Magnesio, quella che premia il valore ginnico di un intero Paese.

Non finisce però qui perché l’Italia potrebbe contare su altri due pass aggiuntivi. Il primo se le contendono Lara Mori e Vanessa Ferrari in un serratissima testa a testa al corpo libero nella Coppa del Mondo di specialità, mancano tre appuntamenti al termine del circuito e le due azzurre sono appaiate al secondo posto in classifica alle spalle di Jade Carey: la statunitense dovrebbe però qualificarsi alle Olimpiadi tramite il volteggio, quindi il duello decisivo è tra la toscana e la bresciana a meno che non arrivino rimonte da dietro.

L’altro pass potrebbe invece arrivare dalla Coppa del Mondo all-around, circuito che prevede quattro tappe tra marzo e aprile. Ai vari eventi partecipano le 12 Nazioni già qualificate ai Giochi con la squadra, in pedana ci sarà una ginnasta per ogni Paese e gareggerà sul giro completo. La classifica di ogni singola tappa assegnerà dei punti (60 alla vincitrice, 55 alla seconda e via dicendo), le tre Nazioni che avranno il maggior numero di punti al termine delle quattro gare si assicureranno un pass aggiuntivo per le Olimpiadi. Si tratterà di un posto non nominale, dunque spetterà ai vari Direttori Tecnici deciderà a chi assegnarlo.

L’Italia si affiderà ovviamente alle Fate per cercare di guadagnare un posto in più da regalare poi a una compagna che non farà parte della squadra. Giorgia Villa sarà impegnata alla prestigiosissima American Cup (7 marzo a Milwaukee) e alla Japan Cup (4 aprile a Tokyo), Asia D’Amato cercherà il colpaccio alla Deutscher Pokal (22 marzo a Stoccarda), Alice D’Amato darà il massimo al Grand Prix (28 marzo a Birmingham). Quattro gare di lusso in cinque settimane, sarà battaglia serrata per i pass a cinque cerchi.

ITALIANE NELLA COPPA DEL MONDO ALL-AROUND DI GINNASTICA ARTISTICA:

American Cup (7 marzo a Milwaukee, USA): Giorgia Villa

Deutscher Pokal (22 marzo a Stoccarda, Germania): Asia D’Amato

Grand Prix (28 marzo a Birmingham, Gran Bretagna): Alice D’Amato

Japan Cup (4 aprile a Tokyo, Giappone): Giorgia Villa

Foto: Simone Ferraro/FGI