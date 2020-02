Lotta, Frank Chamizo asfalta Borzin ed è in semifinale agli Europei di Roma!

Prosegue molto bene la sesta giornata di gare per l’Italia agli Europei di lotta 2020 in corso a Roma: nello stile libero Frank Chamizo, impegnato nei quarti di finale della categoria di peso olimpica dei -74 kg, accede alla semifinale dopo aver superato il moldavo Valentin Borzin ai punti per 8-0.

Incontro che stenta a decollare sin dalle prime battute, il primo punto per Chamizo arriva quando viene contestata la passività al moldavo: da quel momento però l’azzurro riesce a prendere in mano le redini del confronto non dando all’avversario modo di rientrare. Arriva subito la presa del 3-0 e Chamizo non spende energie preziose cercando il rotolamento, ma trova la presa che vale il 5-0 proprio a ridosso della pausa. Dopo l’intervallo l’azzurro amministra il margine, si difende con ordine e trova anche la presa che vale il 7-0. A pochi secondi dalla conclusione ecco che l’azzurro manda fuori dalla materassina il moldavo trovando il punto del definitivo 8-0. Nel pomeriggio, alle ore 16.45, Frank Chamizo se la vedrà con l’ungherese Murad Kuramagomedov.

STILE LIBERO

Quarti di finale

-74 kg Frank CHAMIZO MARQUEZ (ITA) df. Valentin BORZIN (MDA) by VPO, 8 – 0

Semifinali

-74 kg Murad KURAMAGOMEDOV (HUN) vs. Frank CHAMIZO MARQUEZ (ITA)

