Rally Svezia 2020: Elfyn Evans allunga in vetta su Tanak e Ogier e vede ormai il successo

Tra poca neve e bizze del meteo, prosegue il Rally di Svezia 2020. La prova scandinava è entrata ampiamente nel vivo e oggi ha regalato quattro stage complicate che hanno delineato maggiormente la graduatoria generale. Davanti a tutti un impeccabile Elfyn Evans. Il britannico portacolori delle Toyota Yaris ha dominato tre delle quattro prove, portando il suo margine a 17.2 secondi sull’estone Ott Tanak (Hyundai i20) e 28.8 sul francese Sebastien Ogier (Toyota Yaris). Quarta posizione per il finlandese Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) a 29.3, davanti al connazionale Esapekka Lappi (Ford Fiesta) a 34.7. Si colloca in sesta posizione, dopo diverse difficoltà, il belga Thierry Neuville (Hyundai i20) a 39.2 davanti all’irlandese Craig Breen (Hyundai i20) settimo a 49.7 e al finlandese Teemu Suninen (Ford Fiesta) ottavo a 1:14.8.

LA GARA

La giornata ha preso il via con la SS6 Hof-Finnskog 2 di 21.26 km con il successo di Elfyn Evans che chiude in 9:25.2 con 3.2 secondi su Ott Tanak (ora a 11.7 in classifica generale), 3.5 su Sebastien Ogier e 5.8 su Thierry Neuville che non riesce a spingere come avrebbe voluto.

Il secondo appuntamento di questo sabato è stata la SS7 Finnskogen 2 di 20.68 km con un nuovo successo di Elfyn Evans con il tempo di 9:53. Per il britannico 3.6 secondi su Ott Tanak, 3.9 su Sebastien Ogier e 4.3 su Thierry Neuville in una battaglia che si fa sempre più serrata.

Terzo impegno la SS8 Nyckelvattnet 2 di 18.94 km e ancora Elfyn Evans davanti a tutti. Il portacolori della Toyota chiude con un secondo su Kalle Rovanpera, 1.6 su Ott Tanak e 2.2 su Esapekka Lappi. Sebastien Ogier cede 4.1, mentre Thierry Neuville lascia sulla neve altri 6.3.

La giornata si è conclusa con la SS9 Torsby Sprint 2 – 2.80 km con il primo sorriso per Thierry Neuville che chiude in 1:42.4 con tre decimi su Sebastien Ogier, quattro su Esapekka Lappie e otto su Elfyn Evans che rimane saldamente in vetta alla generale.

CLASSIFICA GENERALE RALLY SVEZIA 2020

Foto: Lapresse