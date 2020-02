Lotta, Europei Roma 2020: assegnati i primi cinque titoli continentali nello stile libero

Assegnati i primi cinque titoli continentali dello stile libero agli Europei di lotta in corso a Roma: per l’Italia è arrivata la medaglia di bronzo di Abraham Conyedo nella categoria olimpica dei -97 kg, inoltre domani ci saranno Simone Iannattoni nei ripescaggi della categoria non olimpica dei -92 kg e Frank Chamizo Marquez nella finale per l’oro nella categoria olimpica dei -74 kg.

CATEGORIE OLIMPICHE

Nei -57 kg l’oro va al russo Azamat Tuskaev, che supera il turco Suleyman Atli, mentre i bronzi vanno al serbo Stevan Andria Micic ed al tedesco Horst Justin Junior Lehr. Nei -65 kg si impone il russo Kurban Shiraev, che sconfigge il bielorusso Niurgun Skriabin, mentre i bronzi sono dell’ucraino Erik Arushanian e dell’azero Ali Rahimzade. Infine nei -97 kg il titolo va al russo Abdulrashid Sadulaev, che sconfigge il romeno Albert Saritov, mentre i bronzi vanno al georgiano Elizbar Odikadze ed all’azzurro Abraham de Jesus Conyedo Ruano.

CATEGORIE NON OLIMPICHE

Nei -70 kg l’oro va al collo del polacco Magomedmurad Gadzhiev, che batte l’azero Aghahuseyn Mustafayev, mentre i bronzi vanno al moldavo Mihail Sava ed al turco Haydar Yavuz. Nei -79 kg vince il bielorusso Mahamedkhabib Kadzimahamedau, che supera il russo Magomed Eldarovitch Ramazanov, mentre i bronzi vanno all’azero Jabrayil Hasanov ed all’ucraino Vasyl Mykhailov.

Foto: Claudio Bosco LPS