Atletica, Armand Duplantis vola in cielo: RECORD DEL MONDO! 6.18, si migliora di un centimetro!

NUOVO RECORD DEL MONDO! Armand Duplantis è incontenibile nel salto con l’asta e si è spinto oltre i propri limiti riscrivendo il già suo primato: lo svedese è volato a 6.18 metri a Glasgow (Gran Bretagna) dove è andata in scena la quinta tappa del World Indoor Tour e ha così ritoccato di un centimetro la prestazione realizzata settimana scorsa a Torun. Il 20enne non conosce limiti e ancora una volta ha ribadito di essere un autentico prodigio dell’atletica leggera, un fuoriclasse giovanissimo con delle doti tecniche cristalline e che sembra destinato a dominare la scena per tantissimo tempo. Il ribattezzato “Mondo”, vice campione iridato all’aperto e Campione d’Europa outdoor, ha vinto la gara senza problemi battendo lo statunitense Sam Kendricks (solo 5.75 per il Campione del Mondo), poi ha fatto alzare l’asticella a 6.18 e ha firmato una nuova impresa superlativa da autentico predestinato.

Foto: Lapresse