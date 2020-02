Sci alpino, Coppa Europa 2020: doppietta austriaca nella discesa di Crans Montana, quinta Valentina Cillara Rossi

Doppietta austriaca nella discesa di Coppa Europa a Crans Montana. Rosina Schneeberger ha chiuso con il miglior tempo (1’16”49), precedendo di 63 centesimi la connazionale Nadine Fest. Sul podio ci sale anche la svizzera Jasmina Suter, staccata di 1.47 dalla vetta della classifica.

Quarta posizione per un’altra svizzera, Rahel Kopp (+1.57), che ha preceduto un’ottima Valentina Cillara Rossi, quinta e migliore delle azzurre a 1.98 dalla vetta. In Top-10, proprio in decima posizione chiude Giulia Albano, che ha accusato, invece, un ritardo di 2.35 da Schneeberger. Dalla tredicesima alla quindicesima posizione ci sono tre azzurre: Elena Dolmen, Teresa Runggaldier e Monica Zanoner. A punti ci va anche Jole Galli, ventiseiesima.

Ordine d’arrivo DH femminile Coppa Europa Crans Montana (Sui):

1. SCHNEEBERGER Rosina AUT 1:16.49

2. FEST Nadine AUT +0.63

3. SUTER Jasmina SUI +1.47

4. KOPP Rahel SUI +1.57

5. CILLARA ROSSI Valentina ITA +1.98

6. SMADJA CLEMENT Karen FRA +2.00

7. CAILL Ania Monica ROU +2.01

8. ERRARD Anouck FRA +2.04

9. PLESHKOVA Iulija RUS +2.16

10. ALBANO Giulia ITA +2.35

Loading...

Loading...

andrea.ziglio@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI ALPINO

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse