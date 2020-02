Lotta, Abraham Conyedo conquista il bronzo nei -97 kg dello stile libero agli Europei 2020 di Roma!

Si chiude bene la sesta giornata di gare per l’Italia agli Europei di lotta 2020 in corso a Roma: nello stile libero Abraham Conyedo, impegnato nella categoria di peso olimpica dei -97 kg, conquista la medaglia di bronzo, superando ai punti per 4-0 il tedesco Gennadij Cudinovic.

Nei -97 kg Abraham Conyedo riesce a condurre dall’inizio alla fine il match per il terzo posto contro il teutonico Gennadij Cudinovic, piazzando l’azione decisiva già dopo 45″, con una presa da due punti a cui riesce a dare seguito, dopo una dura fase di lotta a terra, con un rotolamento, che porta lo score sul 4-0. Dopo la pausa il tedesco prova a tornare in gara, ma l’azzurro, pur senza esporsi, riesce a contenere facilmente l’avversario ed a portare a casa la medaglia di bronzo.

STILE LIBERO

Finale per il bronzo

-97 kg Abraham de Jesus CONYEDO RUANO (ITA) df. Gennadij CUDINOVIC (GER) by VPO, 4 – 0

Loading...

Loading...

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIJLKAM