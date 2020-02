Sci di fondo: Roethe vince la 15 km di Oestersund, quinto Bolshunov. 24° De Fabiani, Klaebo molla per la Coppa del Mondo 2020

Quinta vittoria in carriera, e prima nella stagione 2019-2020 di Coppa del Mondo di sci di fondo, per Sjur Roethe. Il norvegese conquista la 15 km a tecnica libera di Oestersund, in Svezia, facendo da attore principale di un autentico dominio del suo Paese, che piazza quattro uomini ai primi quattro posti, cinque nei primi sei e sei nei primi otto. In particolare, Roethe vince in 30’41″5, e per 1″7, duello con Simen Hegstad Krueger, rimontato con il passare dei chilometri: non bisogna dimenticare che il nativo di Voss aveva 20 secondi di ritardo a metà gara, prima di dar fondo a tutte le proprie energie nella seconda parte del percorso.

Terza posizione per Finn Haagen Krogh, molto costante lungo tutta la prova e a 16″6 dal leader, mentre è quarto Martin Johnsrud Sundby con un ritardo di 17″3, dopo aver a lungo assaporato il podio. Quinto, e primo dei non norvegesi, è il leader di Coppa del Mondo, Alexander Bolshunov: il russo può dirsi ormai padrone della Sfera di Cristallo anche dopo aver chiuso a 22″2 da Roethe, perché la prestazione di Johannes Klaebo è quella di chi ha già il pensiero ben lontano dalla riconquista della classifica generale, con il 31° posto a 1’22″8 dal vincitore.

Completano la top ten il norvegese Hans Christer Holund, inizialmente in lotta con Krueger e poi calato, a 24″6, il francese Adrien Backscheider a 25″4, l’altro norvegese Paal Golberg a 27″6 e infine i russi Denis Spitsov a 32″3 e Ivan Yakimushkin a 33″2. Appena fuori dalla top ten il settimo norvegese nei primi undici, Martin Loewstroem Nyenget, a 34″4.

Per quel che riguarda gli italiani, il migliore è Francesco De Fabiani, che stavolta non parte col turbo, ma finisce 24° a 1’03″3 da Roethe e appena dietro al norvegese Emil Iversen. Tutti fuori dalla zona punti gli altri: 39° Giandomenico Salvadori a 1’39″3, 55° Simone Daprà a 2’10″5, 57° Paolo Ventura a 2’19″7, 72° Maicol Rastelli a 3’12″1 e 74° Federico Pellegrino a 3’14″1. A proposito di quest’ultimo, però, va detto che ha percorso i primi 2600 metri a gran velocità, facendo segnare il miglior tempo in 5’45″1 al fine di prendersi i 15 punti di bonus.

Loading...

Loading...

Oltre a valere per lo Ski Tour, che parte proprio con questa gara di Oberstdorf, i distacchi di oggi saranno quelli che vedremo alla partenza dell’inseguimento di domani alle 14, in tecnica classica.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI SCI DI FONDO

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse