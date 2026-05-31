Basket, Brescia reagisce in gara-2 e pareggia la semifinale scudetto. Della Valle e Ivanovic stendono Milano

La Germani Brescia reagisce e si prende gara-2. La squadra di coach Cotelli non sbaglia davanti al proprio pubblico e si impone 85-79 sull’Olimpia Milano, pareggiando la serie, che sicuramente avrà almeno quattro partite (prossime due sfide al Forum). Una partita molto intensa, anche particolarmente nervosa e che Brescia è riuscita a fare sua nel finale.

Gli eroi della serata per la Germani sono senza alcun dubbio Amedeo Della Valle e Nikola Ivanovic, che hanno messo a referto rispettivamente 26 e 19 punti. In doppia cifra chiudono anche Miro Bilan e Demetre Rivers, entrambi con 11 punti. A Milano non bastano i 15 punti di Leandro Bolmaro e i 12 di Shavon Shields.

Brescia parte forte e costruisce un primo allungo con la tripla di Rivers (16-7). La reazione milanese arriva dalla panchina con Ricci e Bolmaro, che portano l’Olimpia sul -4 (16-12). Il finale di quarto, però, premia i padroni di casa che sono avanti alla prima sirena di otto punti (23-15). Milano spinge sull’acceleratore nei primi minuti del secondo quarto ed arriva sul -1 con l’appoggio di Diop (26-25). Ivanovic scuota la Germani, ma è Bolmaro a pareggiare i conti (31-31). Negli ultimi minuti ancora Ivanovic e poi Della Valle guidano Brescia avanti all’intervallo sul 42-36.

Al rientro dagli spogliatoi è Milano a partire forte ed è Ellis a firmare il sottomano del vantaggio Olimpia (49-50). Si continua sul punto a punto, con un continuo botta e risposta da una parte e dall’altra. Il match entra negli ultimi dieci minuti in parità sul 60-60. Gli animi si surriscaldano improvvisamente, con un durissimo scontro tra Diop e Della Valle, che porta all’espulsione del centro dell’Olimpia. Milano passa avanti con la tripla di Shields (71-72), ma due triple di Ivanovic e Della Valle fanno esplodere il tifo di casa. Ivanovic porta anche Brescia sul +8 e per Milano non c’è più tempo per costruire la rimonta. Finisce 85-79 e Brescia impatta la serie.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

GERMANI BRESCIA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 85-79 (23-15, 19-21, 18-24, 25-19)

Brescia: Bilan 11, Ferrero, Santinon, Della Valle 26, Ndour 2, Burnell 6, Toure, Ivanovic 19, Mobio 1, Rivers 11, Cournooh 1, Nunn

Milano: Mannion 2, Ellis 8, Tonut, Bolmaro 10, Brooks 8, LeDay 2, Ricci 7, Flaccadori, Guduric 7, Diop 8, Shields 11, Nebo 9