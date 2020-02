Calcio, l’Atalanta rimonta e batte la Roma per 2-1. Pasalic entra e decide l’anticipo della Serie A 2020

Lo spareggio Champions, andato in scena nell’anticipo del sabato delle ore 20.45 della 24ma giornata della Serie A di calcio, premia l’Atalanta, che vince in rimonta contro la Roma per 2-1, grazie alla rete realizzata da Pasalic, appena entrato, al 59′. Vantaggio giallorosso con Dzeko al 45′, momentaneo pari orobico al 50′ con Palomino sugli sviluppi di un corner. Lombardi a quota 45 in classifica, capitolini fermi a 39.

Nel primo tempo parte meglio l’Atalanta, con Gomez che al 10′ scalda i guanti a Pau Lopez, poi al 38′ è Toloi a sfiorare il palo. I giallorossi però passano proprio al 45′: Palomino sbaglia lo stop ed in pratica lancia Dzeko, che batte il portiere avversario con freddezza, portando gli ospiti al riposo in vantaggio per 0-1.

Nella ripresa immediato pari orobico proprio con Palomino, che al 50′ in spaccata raccoglie l’assist di testa di Djimsiti sugli sviluppi di un corner e trova l’1-1. Mossa vincente di Gasperini al 59′: Pasalic sostituisce Zapata e dopo pochi secondi firma il 2-1. La Roma perde palla da rimessa laterale e dopo un confuso batti e ribatti al limite dell’area, Gosens riesce a servire Pasalic, che con un tiro a giro sul palo lontano regala i tre punti agli orobici.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse