Slittino naturale, Pigneter/Clara ed Evelin Lanthaler vincono a Umhausen e conquistano la Coppa del Mondo!

L’ennesimo trionfo, in un palmares davvero da record. Patrick Pigneter e Florian Clara non si fermano più: oggi è arrivato lo spettacolare successo ad Umhausen, nell’ultima tappa della Coppa del Mondo di slittino naturale. Per loro, nel doppio, arriva l’ufficialità della conquista della Sfera di Cristallo, la numero undici. Discorso simile per Evelin Lanthaler: l’altoatesina si impone nella gara femminile davanti alla compagna di squadra Greta Pinggera e agguanta la quarta sfera di cristallo. Niente da fare per gli azzurri nel singolo maschile: vince l’austriaco padrone di casa Thomas Kammerlander che si porta a casa la Coppa.

Ordine d’arrivo doppio Cdm Umhausen (Ita):

1. PIGNETER Patrick/CLARA Florian ITA 2:34.58

2. PORSHNEV Pavel/LAZAREV Ivan RUS +0.97

3. LAMBACHER Patrick/LAMBACHER Matthias ITA +1.75

Ordine d’arrivo singolo femminile Cdm Umhausen (Ita):

1. LANTHALER Evelin ITA 2:19.15

2. PINGGERA Greta ITA +1.22

3. LAVRENTEVA Ekaterina RUS +1.26

4. UNTERBERGER Tina AUT +1.81

5. MITTERMAIR Daniela ITA +1.87

Ordine d’arrivo singolo maschile Cdm Umhausen (Ita):

1. KAMMERLANDER Thomas AUT 2:26.46

2. SCHEIKL Michael AUT +0.17

3. PIGNETER Patrick ITA +0.50

4. GRUBER Alex ITA +1.19

5. EGOROV Aleksandr RUS +2.28

Loading...

Loading...

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Romeo Deganello