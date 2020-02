Sci freestyle, Coppa del Mondo aerials 2020: Krotov e Huskova vincono a Mosca

A Mosca (Russia) è andata in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo 2020 di aerials, disciplina dello sci freestyle. Il russo Pavel Krotov ha vinto la gara maschile con 137.50 punti e ha così conquistato il secondo successo in carriera ad addirittura otto anni dal primo sigillo a Mont Gabriel. Il 27enne ha avuto la meglio sullo svizzero Noe Roth (129.36) che però si può consolare col primo posto in classifica generale. La lotta per la Sfera di Cristallo è infuocata visto che ci sono quattro atleti raccolti in 27 punti: Roth ha 13 lunghezze di margine sul russo Maxim Burov (oggi 14°), 14 sul cinese Qi Guangpu (oggi 12°) e 27 su Krotov. Terzo posto di tappa per il bielorusso Pavel Dik (112.18)

Tra le donne si è imposta la bielorussa Hanna Huskova (95.46) capace di conquistare il primo successo stagionale davanti all’australiana Laura Peel (91.42) e alla 16enne russa Sofia Alekseeva (76.56). La bielorussa Aliaksandra Ramanouskaya non ha preso parte alla gara ma si è confermata in testa alla classifica generale, ora vanta 15 punti di vantaggio sulla cinese Xu Mengtao (oggi quinta) e 41 su Laura Peel. Al termine della stagione mancano due gare che si disputeranno nei prossimi 13 giorni tra Bielorussia e Kazakhstan.

