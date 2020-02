David Coulthard su Fernando Alonso: “Vorrebbe tornare in F1, ma dove?”

L’apertura del Mondiale di F1 si avvicina sempre di più, le varie case iniziano a svelare le proprie monoposto. David Coulthard, scozzese vice campione del mondo nel 2001, è intervenuto però all’EFE a Salisburgo sull’argomento Fernando Alonso.

Le parole dell’ex McLaren: “So che vuole tornare in Formula 1, ma sembra che abbia esaurito le opzioni. Non penso che la Mercedes abbia bisogno di lui o lo ami; non penso che la Ferrari abbia bisogno o lo ami. Né penso che sia il caso della Red Bull. Quindi, cosa farà, tornerà da McLaren? Lo vorrebbero di nuovo lì?”.

Prosegue: “Penso che ci sia un momento in cui non hai altra scelta che accettare le cose. Per me Fernando è uno dei piloti con più talento nella storia della Formula 1, paragonabile a quello di Hamilton, Schumacher o Senna. Purtroppo però ognuno ha il suo tempo, potrebbe essere arrivato anche il suo”.

Sul Mondiale: “Penso che tutto sia aperto. La Mercedes è rimasta la squadra da battere lo scorso anno, ma la Ferrari è avanzata e anche la Red Bull. E le differenze in ciò che riguarda il motore dovrebbero essersi ridotte. Quest’anno non so chi vincerà il Mondiale, ma ho la sensazione che le differenze saranno molto più ridotte. Se Red Bull riuscirà a vincere in questa stagione prima di quanto ha fatto l’anno scorso, sappiamo che Max Verstappen sarà pericoloso. È uno dei piloti che possono confrontarsi con Hamilton”.

