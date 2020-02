Slittino, Mondiali 2020: Eggert/Benecken senza rivali nel doppio. Quinti Rieder/Kainzwaldner

Igls 2017, Winterberg 2019, Sochi 2020. Toni Eggert e Sascha Benecken senza rivali nei Mondiali di slittino su pista artificiale: arriva il terzo titolo iridato consecutivo nel doppio per i teutonici. Sono i dominatori della disciplina, almeno nell’ultimo quadriennio: in Coppa del Mondo stanno dando spettacolo, ora però per chiudere il cerchio manca l’oro olimpico.

Prima manche super, poi seconda in gestione: non è stato tutto facile, ma in ogni caso vittoria di autorità per i teutonici che hanno chiuso in 1’39”384. Alle loro spalle eccellente rimonta per i russi Denisev/Antonov: weekend da ricordare per i padroni di casa che, dopo l’oro nella sprint, trovano l’argento nella prova classica, a 104 millesimi dalla vetta. Bronzo agli altri tedeschi Wendl/Arlt: questa volta non ne avevano per contrastare i compagni/rivali, distacco di 142 millesimi. A completare l’ordine Germania-Russia c’è la quarta piazza di Kashkin/Korshunov.

Più che positiva la quinta piazza di Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, migliori degli italiani. Gli azzurri, argento ieri nella sprint, chiudono comunque lontani dal podio a tre decimi dalla vetta. Gli altri italiani: ottavi Nagler/Malleier, dodicesimi Rieder/Rastner.

