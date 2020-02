F1, Leclerc e Vettel sapranno lavorare per il bene della Ferrari? Si pensa al rinnovo del tedesco

Storie di rivalità, storie di dualismi. La competizione interna alla Ferrari tra il tedesco Sebastian Vettel e il monegasco Charles Leclerc ha alimentato confronti con episodi passati: Lewis Hamilton contro Nico Rosberg nel 2016 in Mercedes, sempre Lewis opposto a Fernando Alonso in McLaren nel 2007 e, andando più indietro nel tempo, la lotta senza esclusione di colpi tra Ayrton Senna e Alain Prost in McLaren sul finire degli anni ’80.

Battaglie “fratricide” che talvolta sono valse comunque titoli e talvolta solo tante polemiche. Al momento, sotto l’insegna del Cavallino Rampante, siamo alla seconda opzione, ricordando l’episodio di Interlagos (Brasile) dell’anno passato, goccia che fece traboccare il vaso dopo altre discussioni piuttosto animate tra Charles e Seb. Appare chiaro che il fattore discriminante sia la macchina: se la Ferrari dovesse essere più veloce delle altre, probabilmente questa lotta potrebbe avere dei risvolti positivi, perché darebbe modo ai tecnici di sviluppare la monoposto più velocemente, potendo contare su due piloti qualificati e motivati a dare il 100% sempre. Discorso diverso se ciò dovesse accadere su una vettura poco bilanciata, che è un po’ quanto avvenuto nella stagione scorsa.

Al di là di tutto, anche la gestione dei due “galli nello stesso pollaio” è un tema di dibattito. Il Team Principal Mattia Binotto ha dichiarato che entrambi partiranno alla pari e quindi non vi saranno preferenze per l’uno o per l’altro. Sapranno il monegasco e il teutonico battagliare, ricordando però la priorità rappresentata dal bene della squadra? Solo la pista saprà fornire una risposta, ma indubbiamente non sarà facile, qualora entrambi fossero in lizza per vincere, spegnere i bollenti spiriti. Se si guarda ai team rivali, alias Mercedes e Red Bull, l’asset di squadra è abbastanza delineato: Hamilton e Max Verstappen numeri uno senza se e senza ma.

La Rossa quindi non potrà non tener conto di certi “effetti collaterali” e, stando alle indiscrezioni che circolano, Sebastian potrebbe rinnovare il proprio contratto in scadenza, dando quindi continuità all’accoppiata. Una ricerca di stabilità? Centrare questo obiettivo, come detto, sarà molto legato alla forza della SF1000.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL F1

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse