Bob: Oskars Kibermanis in trionfo a Sigulda, suo anche l’oro europeo. Coppa del Mondo a Friedrich

Conclusa la stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di bob a 2 maschile: ad agguantare la sfera di cristallo, come da pronostico, è stato il teutonico Francesco Friedrich. Dominio totale per il fenomeno nativo di Pirna: quattro vittorie e tre secondi posti in sette gare stagionali, arriva per lui la terza sfera di cristallo nella specialità, la seconda consecutiva.

A consacrarsi però, facendo gioire il pubblico di casa, nell’ultima gara è Oskars Kibermanis. Il lettone a Sigulda fa esplodere i tifosi: spettacolare trionfo in rimonta, per lui oltre al successo di tappa anche il titolo europeo. Battuto proprio Friedrich, costretto ad arrendersi per 7 centesimi (era al comando della prima run) e ad accontentarsi dell’argento. Terza piazza per il canadese Justin Kripps, a 33 centesimi dalla vetta. Quarto, e medaglia di bronzo continentale, a sorpresa il russo Rostislav Gaitiukevich. Completa la top-5 il britannico Brad Hall. In casa Italia diciannovesima piazza per Mattia Variola con il frenatore Alexi Atchori Essoh.

gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

foto: IBSF|Viesturs Lācis