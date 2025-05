Giro d’Italia 2025: la guida completa. Percorso, tv, favoriti, tutte le informazioni utili

Il Giro d’Italia 2025 si correrà da venerdì 9 maggio a domenica 1° giugno: tre settimane di passione, 21 tappe da disputare, quasi 3500 chilometri di sudore e di fatica per i ciclisti che si cimenteranno sulle strade del Bel Paese, anche se la partenza e le prime tre frazioni si svilupperanno in Albania. La Corsa Rosa si preannuncia più spettacolare che mai, caratterizzata da un percorso particolarmente impegnativo con grandi salite, due cronometro e diverse frazioni a disposizione dei velocisti.

Tutto lascia pensare a un duello tra lo sloveno Primoz Roglic e lo spagnolo Juan Ayuso per la conquista del Trofeo Senza Fine, l’Italia spera soprattutto in Antonio Tiberi in ottica classifica generale. OA Sport vi propone una guida completa sul Giro d’Italia 2025 per sapere davvero tutto sulla Corsa Rosa: le tappe, il percorso, i favoriti, le analisi sulle stelle, come seguire le gare, il calendario, tutte le analisi sulle varie frazioni e tanto altro ancora.

GUIDA GIRO D’ITALIA 2025

I COMMENTI DEGLI ESPERTI

L’analisi di Riccardo Magrini

L’analisi di Alessandro Ballan

L’analisi di Stefano Garzelli

GIRO D’ITALIA 2025: CALENDARIO, REGOLAMENTO, PROGRAMMA E CURIOSITÀ

Il percorso, le 21 tappe e le stellette di difficoltà

Le date e gli orari di partenza delle 21 tappe e come seguirle in diretta tv

Dove passa il Giro d’Italia: Regioni, Province, comuni

Regolamento Giro d’Italia: abbuoni, traguardi volanti, tempo massimo

La novità del KM Red Bull con gli abbuoni

Il meteo del Giro d’Italia: piogge in partenza, poi si alzano le temperature

Storie delle partenze dall’estero

Le quote per i bookmakers: chi è il favorito?

LA STARTLIST, TUTTE LE SQUADRE E I CICLISTI DEL GIRO D’ITALIA

La startlist e l’elenco completo dei partecipanti

Tutte le squadre partecipanti e i capitani

MONTEPREMI E STIPENDI: QUANTI SOLDI GUADAGNANO I CICLISTI

Tutto il montepremi: quanti soldi guadagnano i ciclisti?

Il montepremi del Giro d’Italia confrontato con quello del Tour de France

Quanti soldi guadagnano i ciclisti? Tutti gli stipendi degli uomini più importanti

IL PERCORSO DEL GIRO D’ITALIA: TUTTI I DETTAGLI SULLE 21 TAPPE

Il percorso ai raggi X e la presentazione dettagliata di tutte le tappe

Le altimetrie delle 21 tappe

Tutte le salite del Giro d’Italia

Il Colle delle Finestre sarà Cima Coppi

La divisione delle varie tappe: montagna, crono, fuga, volata

I possibili scenari tattici del Giro d’Italia: come si svilupperà la Corsa Rosa?

COME VEDERE IL GIRO D’ITALIA IN TV: PALINSESTO E PROGRAMMA

I palinsesti completi di Rai ed Eurosport, la diretta delle tappe e i programmi di approfondimento

Chi saranno i commentatori della Rai e di Eurosport? La squadra al completo

FOCUS SUGLI ITALIANI: TUTTI I PARTENTI E LE AMBIZIONI

Tutti i corridori italiani al via

Antonio Tiberi mette il podio nel mirino

Giulio Ciccone, classifica o tappe?

Davide Piganzoli per salire di livello, obiettivo top-10?

FAVORITI, SCALATORI, VELOCISTI, OUTSIDER

Primoz Roglic dovrà battere un record di Magni per vincere il Giro d’Italia

Juan Ayuso pronto per vincere il suo primo Grande Giro?

Egan Bernal, la tortuosa risalita per tornare grande

Simon Yates ha l’esperienza per lasciare il segno

Richard Carapaz torna dopo il trionfo del 2019

Mikel Landa sogna di tornare sul podio a 35 anni

I grandi favoriti per la conquista della maglia rosa: duello Roglic-Ayuso

Le possibili sorprese

Gli scalatori e gli uomini da montagna

Gli outsider e le possibili sorprese

I cacciatori di tappe

I grandi velocisti

TUTTE LE TAPPE AI RAGGI X: PERCORSO, ALTIMETRIE, FAVORITI

LA PRIMA TAPPA DURAZZO-TIRANA

LA SECONDA TAPPA TIRANA-TIRANA

LA TERZA TAPPA VALONA-VALONA

LA QUARTA TAPPA ALBEROBELLO-LECCE

LA QUINTA TAPPA CEGLIE MESSAPICA-MATERA

LA SESTA TAPPA POTENZA-NAPOLI

LA SETTIMA TAPPA CASTEL DI SANGRO-TAGLIACOZZO

OTTAVA TAPPA GIULIANOVA-CASTELRAIMONDO

NONA TAPPA GUBBIO-SIENA

DECIMA TAPPA LUCCA-PISA

UNDICESIMA TAPPA VIAREGGIO-CASTELNOVO NE’ MONTI

DODICESIMA TAPPA MODENA-VIADANA

TREDICESIMA TAPPA ROVIGO-VICENZA

QUATTORDICESIMA TAPPA TREVISO-NOVA GORICA/GORIZIA

QUINDICESIMA TAPPA FIUME VENETO-ASIAGO

SEDICESIMA TAPPA PIAZZOLA SUL BRENTA-SAN VALENTINO

DICIASSETTESIMA TAPPA SAN MICHELE ALL’ADIGE-BORMIO

DICIOTTESIMA TAPPA MORBEGNO-CESANO MADERNO

DICIANNOVESIMA TAPPA BIELLA-CHAMPOLUC

VENTESIMA TAPPA VERRES-SESTRIERE

VENTUNESIMA TAPPA: ROMA-ROMA