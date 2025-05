Giro d’Italia 2025: diciottesima tappa Morbegno-Cesano Maderno. Percorso e altimetria: penultima occasione per le ruote veloci

Dopo le prime grandi salite del Giro, giovedì 29 maggio, si correrà la diciottesima tappa che farà rifiatare la carovana in vista delle tre tappe conclusive. Si tratta della penultima occasione per le ruote veloci prima dell’ultima tappa di Roma. La frazione, non del tutto pianeggiante, collegherà i due comuni lombardi di Morbegno e Cesano Maderno. Vedremo chi avrà ancora la forza di imporsi in una volata al termine di 144 chilometri.

PERCORSO

Dopo circa 30 chilometri dalla partenza si affronterà la salita di Parlasco con i suoi 7.6 km ad una pendenza media del 6,2%. La strada continuerà a salire fino alla seconda ascesa di giornata, il Colle Balisio. Una lunga discesa anticiperà l’ultima salita della tappa, quella di Ravellino, che anticipa un lungo tratto pianeggiante. A 13 chilometri dall’arrivo inizia il circuito finale con diverse curve prima del rettilineo finale.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DICIOTTESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2025

Giovedì 29 maggio

Diciottesima tappa Giro d’Italia 2025

Morbegno-Cesano Maderno (144 km)