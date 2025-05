Chi vincerà il Giro d’Italia 2025? Le quote dei book-makers per le scommesse. Duello Ayuso-Roglic, quota alta per Tiberi

Il Giro D’Italia sarà una volata a due, almeno a sentire le quote dei book-makers. Mancano poche ore all’inizio della Corsa Rosa, al via venerdì 9 maggio con la prima tappa, in programma in Albania, precisamente da Durazzo a Tirana; ma il mondo delle scommesse ha già individuato due profili che, almeno sulla carta, si giocheranno il titolo dell’edizione numero 107.

Ma di chi stiamo parlando? Analizzando i dati aggiornati, sembra che a lottare per la vittoria saranno Primoz Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Juan Ayuso (UAE Team Emirates – XRG). Entrambi vantano la stessa quota (2.75 di media), scavando un solco significativo rispetto alla concorrenza.

In tal senso, numeri alla mano, a rappresentare il ruolo di “terzo incomodo” spicca in solitaria Adam Yates (UAE Team Emirates – XRG), unico del lotto ad eccezione dei primi due corridori citati ad avere una quota entro 10.00, nello specifico 6.5. Lontanissimi gli altri. I più vicini al britannico sono infatti Micheal Storer (Tudor Pro Cycling Team) e l’italiano Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious), appaiati in zona 20.0.

In risalita invece le quotazioni di Mikel Landa, adesso gravitante intorno al 25.0, mentre fino a qualche giorno fa si era addirittura attestato anche sotto il 20.0. Insieme a lui atleti che condividono la quota come Tymen Arensamn (INEOS Grenadiers), Egan Bernal (INEOS Grenadiers), Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Daniel Martinez (Red Bull – BORA – hansgrohe).

Interessante notare infine come ci siano solo altri sei protagonisti che si attestano tra il 33.0 e il 75.0 staccando poi gli altri, tutti sopra quota 100. Stiamo parlando di Richard Carapaz (EF EDucation-Easy Post, 33.0), Isaac Del Toro Romero (UAE Team Emirates, 33.0), Derek Gee (Israel, Premier Tech, 33.0), Simon Yates (Team Visma-Lease a Bike, 33.0), Thomas Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team, 50.0) e David Gaudi (Groupama-FDJ, 75.0).