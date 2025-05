Giro d’Italia 2025: i favoriti. Ayuso in pole, Roglic dovrà battere Magni per la maglia rosa

Siamo vicinissimi alla Grande Partenza del Giro d’Italia. La prima corsa a tappe stagionale scatterà venerdì 9 maggio dall’Albania e sarà sicuramente spettacolo assicurato. Non sarà presente il dominatore della passata edizione, Tadej Pogacar, ma non mancano i protagonisti: due favoriti sopra tutti sulla carta.

Juan Ayuso contro Primoz Roglic: da settimane ormai i pronostici sono tutti su questo possibile scontro, anche generazionale. Il giovane iberico ha iniziato al meglio la stagione con vittorie a raffica (devastante alla Tirreno-Adriatico, primo test verso la Corsa Rosa). È probabilmente la prima vera esperienza da capitano in una gara a tappe (anche se vanta già un podio alla Vuelta). Avrà a disposizione una UAE Team Emirates – XRG in forze: da Adam Yates a Jay Vine, scalatori di qualità per supportarlo.

La squadra non mancherà neanche all’ex saltatore con gli sci. Roglic va a caccia del primato di vincitore più anziano della Corsa Rosa, provando a spodestare Fiorenzo Magni. A 35 anni lo sloveno dovrà sfruttare tutta la sua esperienza per provare a battere il giovane rivale: a cronometro (lui che è stato anche campione olimpico) può fare la differenza, poi dovrà difendersi in salita.

La Red Bull – BORA – hansgrohe in ogni caso fa paura: nelle fila infatti presenta Jai Hindley, vincitore della Corsa Rosa tre anni fa, e Daniel Martinez, sul podio l’anno scorso. Sarà una sfida quasi alla pari, vedremo cosa accadrà strada facendo.